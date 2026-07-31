Есть ли «пузырь» на рынке недвижимости западных областей Украины (мнение эксперта)
С начала войны западные регионы Украины стали основными маршрутами внутренней миграции населения и релокации бизнеса, что сразу спровоцировало рекордную динамику цен на тамошнюю недвижимость.
Львов продемонстрировал скачок более чем на 55% (средняя цена пересекла отметку в 1500 долларов за квадратный метр).
А, скажем, медианные цены на первичку в Черновцах поднялись более чем на 50%.
Абсолютным лидером по темпам роста цен стал Ивано-Франковск, где медианная стоимость квадратного метра в условных единицах увеличилась на 80−85%.
Но впоследствии некоторые эксперты начали говорить о том, что на львовском рынке недвижимости формируется «пузырь», который, вроде бы, вот-вот «лопнет», и цены на недвижимость «посыплются».
Действительно ли это так? Что сейчас происходит на львовском рынке недвижимости и выгодно ли инвесторам вкладывать средства в объекты в западных регионах, разбирался «Минфин» в статье.
Мнение эксперта
Как считает СЕО Blago Роман Коржак, потенциал для очередного роста цен на недвижимость в западных регионах есть.
Потенциал обусловлен двумя ключевыми факторами:
Мощный спрос и миграция. Несмотря на войну, люди стремятся улучшать жилищные условия, заменяя устаревший советский фонд современным. Особенно это касается молодежи. которая стремится жить отдельно и в комфортных условиях. Кроме того, рынок подогревает активная внутренняя миграция населения и релокация бизнесов из прифронтовых городов (Харьков, Сумы и другие).
Рост себестоимости и новые стандарты. Строительство дорожает из-за дефицита кадров, роста цен на стройматериалы и энергоресурсы (свет, дизель). В то же время новые требования к безопасности и автономии требуют сложных и дорогостоящих инженерных решений.
Какое жилье может подорожать больше всего
В компании Blago отмечают, что динамика роста цен на жилую недвижимость будет неравномерной.
«Наибольшим потенциалом обладают качественные проекты с продуманной инфраструктурой и собственной экосистемой. Они создают длительную ценность для клиента, которая в процессе развития и заселения комплекса будет только увеличиваться», — объясняет Роман Коржак.
Как эти тенденции вкладываются в утверждение экспертов о «мыльном пузыре», который, вроде бы, формируется на «переоцененном рынке западной недвижимости»? Еще в прошлом году киевские риэлторы прогнозировали, что цены на жилье на западе страны начнут снижаться. Но пока этого так и не произошло, напротив, стоимость квадратных метров только растет. Отметим, что само понятие «пузыря» на рынке недвижимости подразумевает значительное превышение предложения над спросом.
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Когда, например, в определенный период покупатели массово скупали недвижимость (например, за счет дешевых кредитов), а затем вдруг начинают ее распродавать, соглашаясь на значительные дисконты. Но на западе Украины рост рынка недвижимости двигали совсем иные факторы — прежде всего, значительный поток мигрантов, выбравших для проживания более безопасное место. Статус западных областей с тех пор не изменился, поэтому предпосылок для массовой распродажи жилья, а значит, и для обвала цен, нет.
«Системного понижения цен мы точно не ожидаем. Западный регион перейдет в фазу зрелого, прогнозируемого рынка с умеренным и стабильным ростом», — отмечает Роман Коржак.
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По его мнению, этому будут способствовать несколько факторов:
- Новые волны спроса: После победы часть украинцев вернется из-за границы и будет инвестировать в жилье. Кроме того, рынок будут стимулировать масштабные международные инвестиции в восстановление страны и активизация государственных кредитных программ (например єОселя", «єВідновлення» и их новые аналоги).
- Фактор безопасности: К сожалению, риски соседства с агрессором будут сохраняться всегда, поэтому запад Украины будет подсознательно считаться украинцами более безопасным, что будет держать спрос на высоком уровне.
- Тренд на экологичность и энергоэффективность (Life-Cycle Cost): рынок эволюционирует в сторону европейских стандартов. Покупатели все больше будут учитывать стоимость жизненного цикла здания (Life-Cycle Cost) — то есть, сколько денег они будут тратить на содержание и коммунальные услуги этой квартиры в течение следующих 10, 20 или 30 лет. Проекты с низкой стоимостью содержания будут в наибольшем приоритете.
То есть, западный рынок недвижимости проходит системную трансформацию, но никакого «пузыря», что «вот-вот лопнет» там нет, а цены продолжают расти.
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