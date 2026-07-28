0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрос на дома вырос до 67%: какие области стали лидерами в 2026 году

Недвижимость
77
Интерес к покупке частных домов заметно возрос после завершения зимы
Интерес к покупке частных домов заметно возрос после завершения зимы
В первом полугодии 2026 года украинцы гораздо активнее интересовались покупкой частных домов. Наибольший рост спроса зафиксировали в центральных, южных областях и столичном регионе.
Об этом сообщают аналитики OLX Недвижимость.

Спрос на дома

По данным исследования, интерес к покупке частных домов заметно возрос после завершения зимы. В некоторых регионах количество откликов на объявления увеличилось более чем на 50%.
Хотя в июне активность покупателей несколько снизилась по сравнению с весенними пиками, в целом по итогам первого полугодия спрос на загородную недвижимость был значительно выше, чем в начале года.
Если сравнивать июнь с январем, больше всего спрос вырос:
  • Николаевская область +67%;
  • Киевская область +56%;
  • Черкасская область +55%;
  • Одесская область +53%;
  • Днепропетровская область +50%.
Место для вашей рекламы
По словам руководителя сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, рост спроса в Николаевской области может быть связан с более доступной стоимостью жилья, притоком внутренне перемещенных лиц с прифронтовых территорий, а также желанием украинцев заранее подготовиться к зиме и обеспечить большую автономность жилья.
Стабильный рост спроса в пределах 35−50% также продемонстрировали:
  • Полтавская область +49%;
  • Житомирская +47%;
  • Черновицкая +42%;
  • Закарпатская +35%;
  • Хмельницкая +33%;
  • Кировоградская +27%.
Умеренный рост (на 24%) был зафиксирован в Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.
Читайте также
Активнее всего украинцы искали частные дома в марте и мае.
В марте самый большой прирост откликов по сравнению с январем зафиксировали:
  • Полтавская область +79%;
  • Днепропетровская +72%;
  • Черниговская +67%;
  • Житомирская +59%.
В мае рекордные показатели продемонстрировали:
  • Киевская область +76%;
  • Черкасская +62%;
  • Одесская +59%;
  • Черновицкая +48%;
  • Закарпатская +45%.
В то же время в Херсонской области ситуация была обратная. В июне спрос оказался на 31,5% ниже, чем в январе, а по сравнению с маем сократился еще на 37%.

Как изменились цены

Анализ показал, что прямой связи между ростом интереса к частным домам и стоимостью объектов нет. В некоторых областях спрос действительно толкает цены вверх.
Так, в Киевской области медианная цена за полгода выросла на 6% с 5,28 млн грн ($120 715) в январе до 5,59 млн грн ($127 800) в июне.
Похожая тенденция наблюдалась:
  • во Львовской области — почти на 10%, до 4,43 млн грн ($101 280);
  • в Волынской области — до 3,14 млн грн ($71 800).
Читайте также
В Николаевской области, где спрос вырос больше всего, цены также умеренно движутся вверх. За шесть месяцев медианная стоимость частного дома здесь увеличилась на 4% до 900 тыс. грн ($20 600) в июне.
Однако кое-где наблюдается обратная динамика. К примеру, в Винницкой области, несмотря на значительный наплыв покупателей весной, медианная цена упала с 3,05 млн грн в январе до 2,88 млн грн в июне. В Киеве же активность покупателей в июне снизилась, однако медианная цена именно в первый месяц лета достигла своего максимума.

Самые дорогие регионы для покупки дома

Потенциальным покупателям следует учитывать существенные ценовые контрасты. Киев — лидер по стоимости. Медианная цена частного дома здесь составляет 10,46 — 11,08 млн. грн. ($234 000 — $247 800).
На втором месте Киевская область, где в июне средняя цена пересекла отметку в 5,5 млн грн (около $123 000). Закарпатская область замыкает тройку самых дорогих регионов 5,27 — 5,38 млн грн ($117 800 — $120 300).
Читайте также
Среди регионов, где медианная цена превышает 4 млн грн ($90 000) — Львовская, Ивано-Франковская и Одесская области.
В среднем ценовом сегменте стоит отметить Полтавскую (в среднем 1,1 млн грн — $24 600), Житомирскую (почти 1,2 млн грн — $26 900), Кировоградскую (1,2 млн грн — $26 900), Тернопольскую (2,1 млн грн — $47 000), Винницкую (2) и Винницкую (2)
В то же время, самые дешевые по состоянию на июнь — Черниговская (в среднем 474 тыс. грн — $10 600) и Сумская (897 тыс. грн — $20 000), что связано прежде всего с ситуацией в сфере безопасности.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЖилая недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems