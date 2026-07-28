Спрос на дома вырос до 67%: какие области стали лидерами в 2026 году Сегодня 12:02 — Недвижимость

Интерес к покупке частных домов заметно возрос после завершения зимы

В первом полугодии 2026 года украинцы гораздо активнее интересовались покупкой частных домов. Наибольший рост спроса зафиксировали в центральных, южных областях и столичном регионе.

Об этом сообщают аналитики OLX Недвижимость

Спрос на дома

По данным исследования, интерес к покупке частных домов заметно возрос после завершения зимы. В некоторых регионах количество откликов на объявления увеличилось более чем на 50%.

Хотя в июне активность покупателей несколько снизилась по сравнению с весенними пиками, в целом по итогам первого полугодия спрос на загородную недвижимость был значительно выше, чем в начале года.

Если сравнивать июнь с январем, больше всего спрос вырос:

Николаевская область +67%;

Киевская область +56%;

Черкасская область +55%;

Одесская область +53%;

Днепропетровская область +50%.

По словам руководителя сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, рост спроса в Николаевской области может быть связан с более доступной стоимостью жилья, притоком внутренне перемещенных лиц с прифронтовых территорий, а также желанием украинцев заранее подготовиться к зиме и обеспечить большую автономность жилья.

Стабильный рост спроса в пределах 35−50% также продемонстрировали:

Полтавская область +49%;

Житомирская +47%;

Черновицкая +42%;

Закарпатская +35%;

Хмельницкая +33%;

Кировоградская +27%.

Умеренный рост (на 24%) был зафиксирован в Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

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Активнее всего украинцы искали частные дома в марте и мае.

В марте самый большой прирост откликов по сравнению с январем зафиксировали:

Полтавская область +79%;

Днепропетровская +72%;

Черниговская +67%;

Житомирская +59%.

В мае рекордные показатели продемонстрировали:

Киевская область +76%;

Черкасская +62%;

Одесская +59%;

Черновицкая +48%;

Закарпатская +45%.

В то же время в Херсонской области ситуация была обратная. В июне спрос оказался на 31,5% ниже, чем в январе, а по сравнению с маем сократился еще на 37%.

Как изменились цены

Анализ показал, что прямой связи между ростом интереса к частным домам и стоимостью объектов нет. В некоторых областях спрос действительно толкает цены вверх.

Так, в Киевской области медианная цена за полгода выросла на 6% с 5,28 млн грн ($120 715) в январе до 5,59 млн грн ($127 800) в июне.

Похожая тенденция наблюдалась:

во Львовской области — почти на 10%, до 4,43 млн грн ($101 280);

в Волынской области — до 3,14 млн грн ($71 800).

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В Николаевской области, где спрос вырос больше всего, цены также умеренно движутся вверх. За шесть месяцев медианная стоимость частного дома здесь увеличилась на 4% до 900 тыс. грн ($20 600) в июне.

Однако кое-где наблюдается обратная динамика. К примеру, в Винницкой области, несмотря на значительный наплыв покупателей весной, медианная цена упала с 3,05 млн грн в январе до 2,88 млн грн в июне. В Киеве же активность покупателей в июне снизилась, однако медианная цена именно в первый месяц лета достигла своего максимума.

Самые дорогие регионы для покупки дома

Потенциальным покупателям следует учитывать существенные ценовые контрасты. Киев — лидер по стоимости. Медианная цена частного дома здесь составляет 10,46 — 11,08 млн. грн. ($234 000 — $247 800).

На втором месте Киевская область, где в июне средняя цена пересекла отметку в 5,5 млн грн (около $123 000). Закарпатская область замыкает тройку самых дорогих регионов 5,27 — 5,38 млн грн ($117 800 — $120 300).

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Среди регионов, где медианная цена превышает 4 млн грн ($90 000) — Львовская, Ивано-Франковская и Одесская области.

В среднем ценовом сегменте стоит отметить Полтавскую (в среднем 1,1 млн грн — $24 600), Житомирскую (почти 1,2 млн грн — $26 900), Кировоградскую (1,2 млн грн — $26 900), Тернопольскую (2,1 млн грн — $47 000), Винницкую (2) и Винницкую (2)

В то же время, самые дешевые по состоянию на июнь — Черниговская (в среднем 474 тыс. грн — $10 600) и Сумская (897 тыс. грн — $20 000), что связано прежде всего с ситуацией в сфере безопасности.

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