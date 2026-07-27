Типичные ошибки инвесторов при инвестировании в REIT Сегодня 09:50 — Недвижимость

Ошибки во время инвестирования в REIT, источник фото: pixabay

Фонды недвижимости (REIT) стали одним из самых популярных способов инвестировать в реальный сектор без покупки конкретного объекта, квартиры, коммерческой площади или склада. Для многих украинских инвесторов это выглядит как «пассивный доход от аренды без головных болей»: не нужно искать арендаторов или судиться с недобросовестными, заниматься ремонтом или считать коммунальные платежи. Достаточно купить долю в фонде — и дивиденды просто должны поступать на счет.

Проблема в том, что такая картина слишком упрощена. REIT — это не депозит и не «аналог ОВГЗ, но с недвижимостью». Это полноценный бизнес с долгами, операционными расходами, рисками ликвидности и высокой чувствительностью к процентным ставкам. Именно неумение увидеть этот бизнес за красивыми презентациями приводит к типичным ошибкам инвесторов, повторяющих ошибки от фонда к фонду.

В этой статье рассказываем о семи показателях, реально имеющих значение в случае инвестирования в REIT. Объясняем, как именно неучет каждого из них «бьет» по результатам.

Ошибка № 1. Смотреть только на дивидендную доходность

Первая и, пожалуй, самая распространенная ошибка — это фокус исключительно на дивидендной доходности. Инвестор видит цифру 7−10% в год и автоматически сравнивает ее с депозитами или облигациями. Если дивиденд «выше» — решение принято, фонд выглядит привлекательно.

На практике дивиденд — это только часть картины. REIT — это биржевой инструмент, и его цена меняется каждый день. Спокойно можно оказаться в ситуации, когда фонд выплачивает 8% дивидендов, и через год падает в цене на 20%. Общая доходность становится отрицательной. А инвестор, смотревший только на дивиденд, искренне удивлен: «как так, было же 8%?».

Для честной оценки инвестиции важно смотреть на total return: сочетание дивидендного потока и прироста (или падения) капитала за несколько лет, а не за один квартал. REIT могут быть отличным источником дивидендов, но без анализа цены вы рискуете превратить потенциально сильный инструмент в источник убытков.

Как отмечает финансовый директор S1 REIT Вадим Павлушин, в доходности важно понимать одну деталь, которую часто не знают даже опытные инвесторы: «Когда стоимость активов фонда растет и имеет большой потенциал роста, это, как правило, не попадает в показатель чистой прибыли. Прирост стоимости актива накапливается в капитале фонда, увеличивая его, и превращается в реальные деньги для инвестора только тогда, когда объект фактически продан».

Он также добавляет, что из этого следует важный и не всегда очевидный вывод: небольшая чистая прибыль фонда в отчетном периоде — это еще не признак слабых результатов. Фонд может показывать скромную текущую прибыль от аренды и одновременно владеть недвижимостью, стоимость которой существенно растет из года в год. Это означает, что фонд накапливает потенциал будущей большой прибыли, которую инвестор получит, когда этот актив будет продан по более высокой цене.

Поэтому, по мнению Павлушина, стоит смотреть на три показателя вместе:

FFO — сколько реальных «живых» денег фонд зарабатывает сейчас от аренды;

NAV — как растет стоимость активов фонда в целом, то есть накопленный, еще не реализуемый потенциал;

IRR (внутренняя норма доходности) — важнейший показатель для инвестора, поскольку он объединяет в одну цифру и текущий денежный поток (дивиденды), и будущий прирост стоимости капитала при выходе из инвестиции с учетом временной стоимости денег.

Например, в S1 REIT рассчитывают и показывают инвесторам ожидаемый IRR по каждому фонду в портфеле компании — так они сразу видят совокупную доходность (текущие выплаты + рост стоимости), а не только отдельные части этой картины.

Вадим Павлушин утверждает, что в фондах компании добровольно закреплена политика выплачивать инвесторам не менее 90% реализуемой прибыли, ведь это обеспечивает высокий уровень распределения дохода между инвесторами и приближает модель фонда к принципам работы классических американских REITов.

«Наш портфель — это три фонда * (S1 ВДНХ, S1 Obolon, S1 Plaza Позняки) в сегментах доходной жилой и коммерческой недвижимости с потенциалом роста стоимости на фоне послевоенного восстановления рынка — по примеру того, как восстанавливались рынки недвижимости Хорватии, Боснии или Грузии после их кризисов», — добавляет он.

S1 Plaza Позняки, источник фото: S1 REIT

Ошибка № 2. Игнорировать долговую нагрузку и «левередж»

REIT кажется многим чем-то вроде фонда, который просто собирает деньги инвесторов и покупает недвижимость. В действительности большинство фондов активно используют заемные средства, то есть кредитное плечо. Они берут кредиты, выпускают долговые инструменты, рефинансируют портфели — одним словом, живут логикой классической девелоперской компании.

Когда инвестор не смотрит на уровень долга, он упускает ключевой уровень риска. Важно оценивать соотношение долг/капитал, структуру долга, ставки кредитования и график погашения.

Высокая долговая нагрузка при росте процентных ставок означает, что фонд одновременно сталкивается с ростом затрат на обслуживание долга и потенциальным падением стоимости активов.

Если упростить, то REIT с чрезмерным левереджем становится уязвимым в кризис: в случае снижения арендных поступлений ему сложно не только поддерживать дивиденды, но и выполнять обязательства перед кредиторами. Инвестор, не читающий раздел о долге в отчетности, фактически инвестирует вслепую — и потом удивляется, почему «все было хорошо, пока не изменились ставки».

Как отмечает финансовый директор S1 REIT, долг для фондов как ипотека для владельца квартиры: умеренный и контролируемый — это нормально и даже полезно, он позволяет покупать больше качественных активов. Но чрезмерный долг — это уже риск.

Поэтому, по сути, в S1 REIT почти не пользуются таким инструментом как кредит. В этом фонде долговая нагрузка близка к нулю, что помогает минимизировать риски и делает фонды в портфеле компании более устойчивыми.

Ошибка № 3. Фокус на «средней заполняемости» вместо реального качества арендаторов

В презентациях REIT часто показывают приятную цифру общей заполняемости: 95−98% площадей в аренде, стабильные контракты, качественный пул арендаторов. Это создает впечатление очень стабильного кэш-флоу. Однако подлинный риск скрывается в деталях.

Во-первых, важно, как именно сформирована эта заполняемость: нет ли критической концентрации на нескольких крупных арендаторах, от которых зависит значительная часть дохода фонда.

Во-вторых, существенно отличается профиль риска для разных секторов: логистика, дата-центры, жилая аренда, торговые центры и офисная недвижимость реагируют на экономические циклы по-разному.

В частности, в S1 REIT придерживаются мнения, что заполняемость объектов должна быть выше 90%. Также важную роль играет количество и качество арендаторов — будь то известные, финансово устойчивые компании или один-два случайных арендатора.

Кроме того, следует обращать внимание на длину договоров аренды заранее — чем дольше, тем предсказуемее доход, а также те, кто платит за коммунальные.

Кстати, объекты в активах фондов S1 REIT работают преимущественно по договорам, где операционные расходы несет арендатор, а не фонд. Это означает более предполагаемый и более стабильный доход для инвестора независимо от роста коммунальных тарифов или расходов на обслуживание.

Ошибка № 4. Недооценивать ликвидность и условия выхода

Для международных REIT, акции которых торгуются на крупных биржах, ликвидность в большинстве своем достаточна — хотя и там есть исключения. В случае же многих локальных фондов недвижимости, в частности украинских, вопрос ликвидности становится ключевым.

Инвестор часто заходит в фонд, думая только о входе: какова минимальная сумма, каков прогноз доходности, какие объекты в портфеле. А потом оказывается, что выйти не так просто: есть фиксированные периоды выкупа, ограниченный объем выкупа, дополнительные комиссии и дисконт, если вы хотите продать долю быстро.

В этом смысле REIT очень легко воспринять как «длинный депозит с более высокой доходностью», но в момент кризиса или персональной ликвидности инвестор открывает для себя, что инструмент не является гибким.

Вопрос выхода должен анализироваться до инвестирования. Без этого инвестор рискует оказаться в ситуации, когда формально есть доля в фонде, но фактически нет возможности в адекватный срок конвертировать ее обратно в деньги.

Ошибка № 5. Игнорировать реальные комиссии и структуру расходов

Когда фонд показывает прогноз «10−12% годовых», инвестор редко спрашивает, это цифра до комиссий или после них. Комиссии могут быть разными: плата за управление, комиссии за успех, расходы на администрирование, маркетинг, услуги связанных компаний. В результате значительная часть арендного дохода фонда идет не инвесторам, а менеджменту и сервисным структурам.

Без анализа структуры затрат REIT рискует превратиться в дорогостоящий оболочечный инструмент: снаружи — качественный портфель, стилистика «профессиональный менеджмент», а внутри — высокая доля дохода, которая просто растворяется в операционных расходах. Для инвестора важен не размер валового дохода, а чистый сгусток после всех комиссий.

Здесь возникает еще одна типичная ошибка — сравнивать REIT с депозитами или ОВГЗ, не считая того, что в депозите вы не платите менеджеру фонда за каждое движение. Если фонд недвижимости не может ясно объяснить, как именно его комиссии компенсируются дополнительной доходностью, это серьезный аргумент пересмотреть свое решение.

Ошибка № 6. Забывать о валютном риске и налоговом эффекте

Для украинского инвестора валютное и налоговое измерение любой инвестиции — не деталь, а одна из первоочередных плоскостей анализа. Инвестиции в REIT за границей почти всегда производятся в иностранной валюте и через иностранные юрисдикции. Это означает не только другой валютный риск, но и другой налоговый режим: налог на дивиденды, возможное двойное налогообложение, разные правила налогообложения прироста капитала.

Типичная ошибка — считать, что «9% дивиденда в долларах» автоматически побеждает любую гривневую альтернативу. На самом деле следует считать после налоговую доходность с учетом курса, а также сценарии изменения этого курса в течение нескольких лет. В отдельных случаях с учетом юридических нюансов, комиссий брокера и налогообложения реальная чистая доходность может оказаться значительно ниже ожидаемой.

Параллельно важно понимать, что REIT не всегда уместен как «центральный» инструмент портфеля. Часто самый здоровый подход — использовать их как элемент диверсификации, а не главную опору стратегии, особенно когда портфель номинирован в разных валютах.

Ошибка № 7. Не оценивать качество отчетности и корпоративного управления

Последний, но не менее важный индикатор — качество отчетности и корпоративное управление. REIT как инструмент на пересечении финансов и недвижимости нуждается в прозрачности: инвестор должен видеть структуру портфеля, долг, арендаторов, ставки, сроки договоров, политику дивидендов.

Когда фонд ограничивается общими фразами, не показывает детализированные отчеты, не раскрывает конфликты интересов и почти не общается с миноритарными инвесторами, риск высок. Такой инструмент может работать на доверии, пока рынок растет, но в момент стресса становится очевидно, что отсутствие качественной информации означает отсутствие реального контроля.

Качество корпоративного управления также проявляется в том, как фонд принимает решения по новым инвестициям, продаже активов и изменениям дивидендной политики. Если они выглядят ситуативными, непрозрачными или мотивированными интересами менеджмента больше, чем инвесторов, это сигнал к переоценке риска. Очевидная истина, которую инвесторы часто забывают: хорошие активы можно испортить плохим управлением.

Семь показателей вместо одной красивой цифры

Если попытаться подытожить, ключевая ошибка инвестора — смотреть на REIT через призму одной цифры: дивидендной доходности или маркетингового прогноза. По мнению Вадима Павлушина, многие инвесторы ориентируются именно на маркетинг, а не на содержание. Они выбирают фонд через громкую рекламу или известное название, не анализируя его стратегию и качество активов.

Также к типичным ошибкам начинающих инвесторов при выборе REIT в фонде, по словам эксперта, относят:

выбор только по показателю доходности. Часто инвесторы обращают внимание лишь на высокий процент, не выясняя, в результате чего он формируется и является ли он стабильным. Например, не проверяют, выплачиваются ли дивиденды из реального дохода, или «с долгов»;

путаницу с ростом стоимости недвижимости «на бумаге» и реальным заработком;

валютные опасности и то, как фонд зависит от колебаний курса;

пренебрежение информацией относительно арендаторов объектов, проверок, насколько они надежны, вопросов «на какой срок заключены договоры аренды?».

Реальный риск и реальная доходность формируются на пересечении не менее семи параметров:

Общая доходность, а не только дивиденды. Уровень долга и структура «левереджа». Заполняемость и качество арендаторов. Ликвидность инструмента и выхода. Комиссии и операционные расходы. Валютный риск и налоговый эффект. Качество отчетности и корпоративного управления.

Ошибки инвесторов начинаются там, где кончается готовность смотреть на бизнес в деталях. REIT — это не «улучшенный депозит», а инвестиционный инструмент, который может стать сильным элементом портфеля только при сознательном анализе этих семи измерений.

Как отмечает эксперт, следует также обращать внимание на прозрачность фонда: открыто ли он раскрывает информацию о своих активах, финансовых результатах, структуре собственности и конечных бенефициарах.

По словам финансового директора S1 REIT, не менее важно наличие независимого аудита, регулярной отчетности и открытой коммуникации с компанией по управлению активами.

«Если фонд не готов отвечать на вопросы инвесторов или скрывает ключевую информацию, это весомый повод воздержаться от инвестиции, даже если его финансовые показатели выглядят привлекательно», — говорит Вадим Павлушин.

Подытоживая, если относиться к фондам недвижимости как к бизнесу с конкретными цифрами, рисками и управленческими решениями, а не как к маркетинговому слайду с обещанием X % годовых, то REIT действительно могут дать инвестору то, за что их так часто хвалят: дивидендный поток, диверсификацию и доступ к качественным активам без необходимости.

Если же воспринимать их как «еще один способ заработать процент», не читая отчетность — это уже не инвестиция, а ставка на удачу.

*"Инвестиции в фонды защищают инвестора от многих рисков, но не от всех. Планируемая прибыль не гарантируется. Результаты деятельности фонда в прошлом не гарантируют доходы в будущем. Перед инвестированием ознакомьтесь с условиями и проконсультируйтесь с финансовым советником. — Ред.

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