В Чехии дешевеют старые дома: причины Сегодня 09:44 — Недвижимость

В ближайшие годы цены на старые дома могут снижаться и дальше.

На рынке недвижимости Чехии начали дешеветь старые частные дома, которые нуждаются в ремонте. После существенного сокращения государственных субсидий на реконструкцию покупатели все чаще добиваются от продавцов скидок в сотни тысяч крон, компенсируя таким образом потерю государственной поддержки.

Об этом пишет Czechia-online.

Старые дома продаются медленнее

Несмотря на то, что средняя стоимость жилья в Чехии продолжает расти, владельцы старых домов все дольше ищут покупателей. По оценкам экспертов, реальная цена продажи таких объектов нередко оказывается примерно на 10% ниже первоначальной цены, указанной в объявлении.

«Предложенная цена дома сегодня во многих случаях является только стартом для торга, а не окончательной стоимостью. На самом деле недвижимость продается даже на десять процентов дешевле», — отметил руководитель группы EHS Гендрик Майер.

Как сокращение субсидий повлияло на рынок

Эксперты связывают изменение ситуации с реформой государственной программы «Новая зеленая экономия» (Nová zelená úsporам). Раньше владельцы жилья могли получить значительные государственные гранты на модернизацию домов. Теперь полноценные субсидии сохранились только для малоимущих семей.

Для других собственников предусмотрены льготные кредиты через банки и сберегательные кассы, при этом государство будет компенсировать лишь часть процентной ставки.

После смены правил покупатели начали активнее учитывать будущие затраты на ремонт во время переговоров о стоимости недвижимости. Поэтому продавцам все чаще приходится соглашаться на существенные скидки. В частности:

дом близ Брно, выставленный почти за 4 млн крон, после 10% торга может подешеветь примерно на 400 тыс. крон;

старые дома могут ждать покупателя более двух месяцев;

наибольшие скидки получают покупатели объектов, нуждающихся в капитальном ремонте.

Спрос смещается к энергоэффективному жилью

По мнению экспертов, в ближайшие годы цены на старые дома могут снижаться и дальше.

Одной из причин называют внедрение системы ETS 2, которая увеличит расходы на отопление газом и углем. Поэтому покупатели еще более тщательно будут оценивать будущие расходы на содержание жилья.

В то же время, наибольший спрос сохраняется на дома с хорошим транспортным сообщением с большими городами, просторным земельным участком и развитой инфраструктурой.

Особенно высоко оцениваются населенные пункты, где есть школа, детский сад и комфортные условия проживания. Такие объекты продаются значительно быстрее и почти не нуждаются в скидках.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что во втором квартале 2026 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Чехии выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 86 081 кроны. Только за три месяца цены повысились еще на 3%. Наибольшее подорожание на вторичном рынке зафиксировали в Усти-над-Лабеме, где средняя стоимость квадратного метра за год выросла почти на 20% до 54 391 кроны.

Также мы писали , что иностранцы могут подать заявку на гражданство и получение чешского паспорта только после непрерывного проживания в стране на законных основаниях. Претендовать на гражданство Чехии можно после проживания на территории страны в течение не менее 10 лет и по упрощенной натурализации.

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