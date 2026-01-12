Скільки треба жити в Чехії, щоб отримати громадянство — терміни Сьогодні 06:41 — Світ

Скільки треба жити в Чехії, щоб отримати громадянство — терміни

Іноземці можуть подати заявку на громадянство та отримання чеського паспорта лише після безперервного проживання в країні на законних підставах.

Із посиланням на портал Gromadyanstvo розповідаємо, скільки років треба жити в Чехії для набуття громадянства.

Хто може отримати громадянство Чехії

Претендувати на громадянство Чехії можна після проживання на території країни протягом не менше ніж 10 років і за спрощеною натуралізацією.

Вимоги міграційного законодавства до претендентів на паспорт державиі:

досягнення повноліття;

успішна інтеграція в суспільне життя;

відсутність загроз для населення та держави;

виконання цензу осілості (строку постійного перебування на території країни);

володіння чеською мовою на рівні В1 і вище;

відсутність судимостей у Чехії та країні громадянства;

знання Конституції, географії та історії країни;

доказ сталого доходу;

неотримання державних допомог.

Як можна отримати громадянство Чехії

Закон «Про громадянство Чеської Республіки» передбачає кілька шляхів набуття громадянства: за народженням, через стандартну або спрощену натуралізацію. У двох останніх випадках обов’язковою є вимога тривалого законного проживання в країні — від 3 до 10 років залежно від підстав.

Натуралізація: загальні умови

Отримати громадянство Чехії шляхом натуралізації можуть іноземці зі статусом постійного резидента. Основні вимоги до строку проживання такі:

5 років — для осіб із посвідкою на постійне проживання (ПМП);

— для осіб із посвідкою на постійне проживання (ПМП); 10 років — для тих, хто більшу частину часу перебував у країні з тимчасовою посвідкою на проживання (ПНП);

— для тих, хто більшу частину часу перебував у країні з тимчасовою посвідкою на проживання (ПНП); 3 роки — для громадян ЄС після отримання ПМП.

Процес зазвичай починається з оформлення візи D, далі — ПНП строком до 2 років. Карту постійного резидента можна отримати після 5 років проживання в Чехії.

Підстави для проживання в Чехії

Працевлаштування

Іноземці можуть легально проживати в Чехії за умови отримання карти працівника, яка надає право на роботу строком до 2 років. Для цього необхідно:

укласти контракт із чеським роботодавцем;

працювати не менше 15 годин на тиждень;

отримувати зарплату вище мінімальної (у 2024 році — близько 748 EUR на місяць).

Після 5 років проживання можна оформити ПМП, а ще через 5 років — подати заяву на громадянство.

Навчання

Право на проживання мають іноземці, які:

навчаються у середніх або вищих навчальних закладах Чехії;

проходять мовну підготовку;

беруть участь у стажуваннях тривалістю понад 90 днів.

На початковому етапі оформлюється ПНП строком 1−2 роки з можливістю продовження. Для цього потрібно підтвердити:

зарахування до навчального закладу;

фінансове забезпечення в розмірі від 4 585 EUR на рік.

ПМП доступне через 5 років, право на громадянство — ще через 5 років.

Возз’єднання сім’ї

Посвідку на проживання можуть отримати члени сім’ї громадянина або резидента Чехії. До них належать:

чоловік або дружина (від 20 років);

неповнолітні діти та діти старшого віку;

батьки та інші родичі, які перебувають на утриманні або під опікою.

Ключовою умовою є підтвердження фінансового забезпечення. Сума становить 100−190 EUR на місяць залежно від віку та статусу члена сім’ї.

ПНП видається щонайменше на 1 рік і може продовжуватися. ПМП доступне через 5 років, громадянство — ще через 5 років.

Інвестиції та підприємництво

Право на проживання в Чехії також мають іноземці, які:

інвестували в нерухомість або активи компаній;

придбали готовий бізнес;

зареєстрували нове підприємство в країні.

Для отримання ПНП строком до 2 років потрібно підтвердити джерело доходів, надати документи компанії, інформацію про власників і статутні документи.

ПМП доступне через 5 років, а подати заяву на громадянство можна після 10 років проживання в Чехії.

