Скільки треба жити в Чехії, щоб отримати громадянство — терміни
Іноземці можуть подати заявку на громадянство та отримання чеського паспорта лише після безперервного проживання в країні на законних підставах.
Із посиланням на портал Gromadyanstvo розповідаємо, скільки років треба жити в Чехії для набуття громадянства.
Хто може отримати громадянство Чехії
Претендувати на громадянство Чехії можна після проживання на території країни протягом не менше ніж 10 років і за спрощеною натуралізацією.
Вимоги міграційного законодавства до претендентів на паспорт державиі:
- досягнення повноліття;
- успішна інтеграція в суспільне життя;
- відсутність загроз для населення та держави;
- виконання цензу осілості (строку постійного перебування на території країни);
- володіння чеською мовою на рівні В1 і вище;
- відсутність судимостей у Чехії та країні громадянства;
- знання Конституції, географії та історії країни;
- доказ сталого доходу;
- неотримання державних допомог.
Як можна отримати громадянство Чехії
Закон «Про громадянство Чеської Республіки» передбачає кілька шляхів набуття громадянства: за народженням, через стандартну або спрощену натуралізацію. У двох останніх випадках обов’язковою є вимога тривалого законного проживання в країні — від 3 до 10 років залежно від підстав.
Натуралізація: загальні умови
Отримати громадянство Чехії шляхом натуралізації можуть іноземці зі статусом постійного резидента. Основні вимоги до строку проживання такі:
- 5 років — для осіб із посвідкою на постійне проживання (ПМП);
- 10 років — для тих, хто більшу частину часу перебував у країні з тимчасовою посвідкою на проживання (ПНП);
- 3 роки — для громадян ЄС після отримання ПМП.
Процес зазвичай починається з оформлення візи D, далі — ПНП строком до 2 років. Карту постійного резидента можна отримати після 5 років проживання в Чехії.
Підстави для проживання в Чехії
Працевлаштування
Іноземці можуть легально проживати в Чехії за умови отримання карти працівника, яка надає право на роботу строком до 2 років. Для цього необхідно:
- укласти контракт із чеським роботодавцем;
- працювати не менше 15 годин на тиждень;
- отримувати зарплату вище мінімальної (у 2024 році — близько 748 EUR на місяць).
Після 5 років проживання можна оформити ПМП, а ще через 5 років — подати заяву на громадянство.
Читайте також
Навчання
Право на проживання мають іноземці, які:
- навчаються у середніх або вищих навчальних закладах Чехії;
- проходять мовну підготовку;
- беруть участь у стажуваннях тривалістю понад 90 днів.
На початковому етапі оформлюється ПНП строком 1−2 роки з можливістю продовження. Для цього потрібно підтвердити:
- зарахування до навчального закладу;
- фінансове забезпечення в розмірі від 4 585 EUR на рік.
ПМП доступне через 5 років, право на громадянство — ще через 5 років.
Возз’єднання сім’ї
Посвідку на проживання можуть отримати члени сім’ї громадянина або резидента Чехії. До них належать:
- чоловік або дружина (від 20 років);
- неповнолітні діти та діти старшого віку;
- батьки та інші родичі, які перебувають на утриманні або під опікою.
Ключовою умовою є підтвердження фінансового забезпечення. Сума становить 100−190 EUR на місяць залежно від віку та статусу члена сім’ї.
ПНП видається щонайменше на 1 рік і може продовжуватися. ПМП доступне через 5 років, громадянство — ще через 5 років.
Інвестиції та підприємництво
Право на проживання в Чехії також мають іноземці, які:
- інвестували в нерухомість або активи компаній;
- придбали готовий бізнес;
- зареєстрували нове підприємство в країні.
Для отримання ПНП строком до 2 років потрібно підтвердити джерело доходів, надати документи компанії, інформацію про власників і статутні документи.
ПМП доступне через 5 років, а подати заяву на громадянство можна після 10 років проживання в Чехії.
Раніше ми повідомляли, як українцю купити житло в Чехії: які існують вимоги до статусу і доходів, а також про умови кредитування.
