Скільки треба жити в Чехії, щоб отримати громадянство — терміни

Світ
Іноземці можуть подати заявку на громадянство та отримання чеського паспорта лише після безперервного проживання в країні на законних підставах.
Із посиланням на портал Gromadyanstvo розповідаємо, скільки років треба жити в Чехії для набуття громадянства.

Хто може отримати громадянство Чехії

Претендувати на громадянство Чехії можна після проживання на території країни протягом не менше ніж 10 років і за спрощеною натуралізацією.
Вимоги міграційного законодавства до претендентів на паспорт державиі:
  • досягнення повноліття;
  • успішна інтеграція в суспільне життя;
  • відсутність загроз для населення та держави;
  • виконання цензу осілості (строку постійного перебування на території країни);
  • володіння чеською мовою на рівні В1 і вище;
  • відсутність судимостей у Чехії та країні громадянства;
  • знання Конституції, географії та історії країни;
  • доказ сталого доходу;
  • неотримання державних допомог.

Як можна отримати громадянство Чехії

Закон «Про громадянство Чеської Республіки» передбачає кілька шляхів набуття громадянства: за народженням, через стандартну або спрощену натуралізацію. У двох останніх випадках обов’язковою є вимога тривалого законного проживання в країні — від 3 до 10 років залежно від підстав.
Натуралізація: загальні умови

Отримати громадянство Чехії шляхом натуралізації можуть іноземці зі статусом постійного резидента. Основні вимоги до строку проживання такі:
  • 5 років — для осіб із посвідкою на постійне проживання (ПМП);
  • 10 років — для тих, хто більшу частину часу перебував у країні з тимчасовою посвідкою на проживання (ПНП);
  • 3 роки — для громадян ЄС після отримання ПМП.
Процес зазвичай починається з оформлення візи D, далі — ПНП строком до 2 років. Карту постійного резидента можна отримати після 5 років проживання в Чехії.

Підстави для проживання в Чехії

Працевлаштування

Іноземці можуть легально проживати в Чехії за умови отримання карти працівника, яка надає право на роботу строком до 2 років. Для цього необхідно:
  • укласти контракт із чеським роботодавцем;
  • працювати не менше 15 годин на тиждень;
  • отримувати зарплату вище мінімальної (у 2024 році — близько 748 EUR на місяць).
Після 5 років проживання можна оформити ПМП, а ще через 5 років — подати заяву на громадянство.
Навчання

Право на проживання мають іноземці, які:
  • навчаються у середніх або вищих навчальних закладах Чехії;
  • проходять мовну підготовку;
  • беруть участь у стажуваннях тривалістю понад 90 днів.
На початковому етапі оформлюється ПНП строком 1−2 роки з можливістю продовження. Для цього потрібно підтвердити:
  • зарахування до навчального закладу;
  • фінансове забезпечення в розмірі від 4 585 EUR на рік.
ПМП доступне через 5 років, право на громадянство — ще через 5 років.

Возз’єднання сім’ї

Посвідку на проживання можуть отримати члени сім’ї громадянина або резидента Чехії. До них належать:
  • чоловік або дружина (від 20 років);
  • неповнолітні діти та діти старшого віку;
  • батьки та інші родичі, які перебувають на утриманні або під опікою.
Ключовою умовою є підтвердження фінансового забезпечення. Сума становить 100−190 EUR на місяць залежно від віку та статусу члена сім’ї.
ПНП видається щонайменше на 1 рік і може продовжуватися. ПМП доступне через 5 років, громадянство — ще через 5 років.

Інвестиції та підприємництво

Право на проживання в Чехії також мають іноземці, які:
  • інвестували в нерухомість або активи компаній;
  • придбали готовий бізнес;
  • зареєстрували нове підприємство в країні.
Для отримання ПНП строком до 2 років потрібно підтвердити джерело доходів, надати документи компанії, інформацію про власників і статутні документи.
ПМП доступне через 5 років, а подати заяву на громадянство можна після 10 років проживання в Чехії.
Раніше ми повідомляли, як українцю купити житло в Чехії: які існують вимоги до статусу і доходів, а також про умови кредитування.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
