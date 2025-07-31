Як отримати посвідку на проживання в Чехії — Finance.ua

Як отримати посвідку на проживання в Чехії Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Як отримати посвідку на проживання в Чехії

Повномасштабна війна в Україні змусила мільйони громадян шукати притулку й нового дому за кордоном. Більшість обрали країни Європи, де українцям надали статус тимчасового захисту. Проте з плином часу дедалі більше людей замислюються про майбутнє у довгостроковій перспективі й хочуть замінити тимчасовий статус на більш стабільний — посвідку на проживання (ПНП).

Після певного періоду легального проживання в Чехії, українці можуть претендувати на дозвіл на постійне проживання (Trvalý pobyt). Прагнучи до постійного дозволу на проживання (Trvalý pobyt) у Чехії, українці мають виконати низку важливих умов.

Чехія активно зацікавлена у кваліфікованих фахівцях, тому працевлаштування є одним з основних шляхів для отримання дозволу на проживання. Для більшості професій доступна Заміснєцька карта (Zaměstnanecká karta), що поєднує дозвіл на проживання та роботу. Особливу увагу варто звернути на Модру карту (Modrá karta) — чеський аналог «Блакитної карти ЄС», призначений для висококваліфікованих спеціалістів з університетською освітою та певним рівнем доходу. Це значно спрощує процедуру та надає більше переваг.

Крім роботи, Чехія пропонує можливості для підприємців: отримання посвідки на проживання можливе на підставі ведення бізнесу, якщо ви зареєструєте власну компанію або отримаєте ліцензію приватного підприємця (živnostenský list) та підтвердите життєздатність свого бізнес-плану.

Як отримати постійний дозвіл на проживання?

По-перше, вам потрібно безперервно та легально проживати в країні щонайменше п’ять років на підставі тимчасової посвідки на проживання (важливо, що період тимчасового захисту зазвичай не зараховується до цього терміну, хоча у випадку Модрої карти він може бути скорочений).

По-друге, необхідно підтвердити фінансову стабільність: ви повинні мати стабільний та достатній дохід для утримання себе та своєї родини, а також забезпечити належне житло.

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По-третє, обов’язковим є володіння чеською мовою на рівні B1 або вище, що підтверджується відповідним сертифікатом.

Окрім того, влада вимагає дотримання правопорядку — у вас не повинно бути судимостей та порушень чеського законодавства.

І нарешті, важливо довести, що ви не є залежним від державної соціальної допомоги, демонструючи свою самостійність.

Скільки чекати на постійний дозвіл?

Дочасна охорона: Надається одразу після реєстрації та діє до 2027 року.

Дозвіл на постійне проживання: Подати документи можна після 5 років легального перебування в країні на підставі тимчасової посвідки (не тимчасового захисту).

Відмовлятися від дочасної охорони українцям спеціально не потрібно для подавання на інший тип посвідки (наприклад, Заміснєцьку карту чи студентський дозвіл. — Ред.).

Якщо ви отримаєте новий, більш стабільний дозвіл на проживання, ваш тичасовий захист буде анульовано автоматично. Це дозволяє українцям плавно переходити до довгострокової легалізації в Чехії без зайвих бюрократичних перешкод.

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