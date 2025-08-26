Як українцю купити житло в Чехії: вимоги до статусу і доходів, умови кредитування — Finance.ua

Як українцю купити житло в Чехії: вимоги до статусу і доходів, умови кредитування Сьогодні 19:00 — Кредит&Депозит

У Чехії 401,4 тис. українців отримали статус тимчасового захисту. Ця країна має досить лояльні закони щодо іноземців, які хочуть придбати нерухомість. На відміну від деяких інших європейських держав, тут не існує суворих обмежень для іноземних громадян, які бажають купити житло, особливо якщо вони мають дозвіл на довгострокове проживання або ведуть тут бізнес.

Іноземці можуть придбати на правах власників нерухомість, Чехія відкрита країна для таких інвестицій. Проте існує один важливий нюанс, — закрита купівля ділянок землі під будівництво, вона може бути обмежена для громадян, які не мають статусу постійного жителя. Це правило застосовується до сільськогосподарських земель і деяких земель в зонах, що охороняються. Для купівлі житла в багатоквартирних будинках Чехія зазвичай обмежень не створює.

Які документи необхідні

Для купівлі нерухомості в Чехії іноземцю потрібно підготувати кілька ключових документів:

закордонний паспорт своєї країни — документ, що засвідчує особу;

документ, що підтверджує право на тривале перебування в Чехії. Це може бути віза, посвідка на проживання або дозвіл на тривале перебування;

податковий номер (дипломатичний або особистий). Він необхідний для реєстрації в системі податкових органів країни;

довідка про наявність банківського рахунку. Для здійснення угод і перерахування грошових коштів;

докази джерела доходів. Якщо це необхідно для підтвердження платоспроможності, сюди ж буде належати і отримання іпотечного кредиту під покупку.

У ситуації, коли ви просто інвестуєте в нерухомість у цій країні, але проживати тут не плануєте, вам необхідно надати тільки документ або послатися на положення, що дає вам право перебувати в Чехії законно.

Особливості іпотечного кредитування в Чехії

У Чеській Республіці існує низка різних іпотечних програм. Їхніми основними особливостями можна назвати:

можливість отримати іпотечний кредит під знижені відсотки, що обумовлено жорсткою конкуренцією серед фінансових організацій, яка породжує більш лояльне ставлення до позичальників;

відсутність обов’язкового страхування;

як забезпечення позики виступає об’єкт нерухомості, що купується;

індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Шляхом позикових коштів дозволяється придбати будинок, квартиру, студії тощо.

На яких умовах іноземні громадяни можуть отримати іпотеку в Чехії

Умови надання чеськими банками грошових засобів для покупки нерухомості громадянам інших країн схожі з тими, які поширюються на місцеве населення. Формулюються вони наступним чином:

термін ухвалення рішення про надання позики — не більше 5 днів;

титульне страхування не потрібно — досить застрахувати працездатність і життя;

у більшості випадків розмір позики становить 70% від вартості житла, що купується;

кредитування може здійснюватися не тільки під фіксовану, але і під процентну ставку, що плаває.

Серед інших умов видавання іпотечного кредиту варто звернути увагу на наступні:

сума кредиту: мінімальна — 500 тис. крон, максимальна — 27 млн крон;

тривалість кредитування: мінімальна — 5 років, максимальна — 20 років;

розмір річних процентних нарахувань фіксується на 3, 5, 7 або 10 років.

Як отримати іпотечну позику в Чехії

Для того, щоб отримати грошові кошти на покупку нерухомості в цій країні, позичальник повинен відповідати певним вимогам. Під час розгляду кредитної заявки банки насамперед звертають увагу на наступні характеристики потенційного клієнта:

вік — позичальник повинен бути не молодше 18 і не старше 70 років;

наявність дозволу на довгострокове проживання в ЧР;

баланс відкритого клієнтом рахунку в чеському банку повинен бути позитивним;

стабільне працевлаштування в Чехії;

достатня кредитоспроможність;

на якому етапі передбачається покупка квартири — на етапі зведення будівлі або вже готового об’єкта нерухомості;

фінансова репутація позичальника — вона повинна бути позитивною, або принаймні нейтральною.

Укладання іпотечного договору

Процедура оформлення іноземцем іпотеки в Чехії передбачає виконання наступних заходів:

Пошук відповідної нерухомості. Підготовка паперів для банку. На цьому етапі здійснюється переклад документації з подальшим передаванням її кредитору. Вивчення і зіставлення доступних програм від місцевих банків. Висновок попереднього договору купівлі-продажу. Подання кредитної заявки в обрану фінансову організацію з додатком повного пакета документів. Розгляд заявки банком — зазвичай воно займає 5−14 робочих днів. Протягом цього часу працівники банку з’ясовують зокрема й те, чи відповідає вибраний об’єкт нерухомості висунутим вимогам. Власне укладення договору іпотечного кредитування. Реєстрація угоди в державному кадастрі. Остаточний розрахунок з продавцем.

Які додаткові витрати будуть потрібні на іпотеку в Чехії

Отримання позики завжди супроводжується додатковими витратами. У деяких державах практично завжди доводиться страхувати здоров’я і життя позичальника, а також замовляти оцінку об’єкта.

У Чеській Республіці ці витрати відносно невеликі та не перевищують 1% обсягу кредитування. Зокрема, мова йде про такі витрати:

страхування життя позичальника — від 200 до 1 тис. євро в рік;

послуги іпотечного брокера — клієнт виплачує йому суму в межах 0,3−1% від обсягу позики;

нотаріальний договір, за послуги нотаріуса позичальник платить близько 0,2−0,6% від розміру кредиту;

оцінка об’єкта нерухомості — оцінювальний звіт за стандартною квартирою обійдеться клієнтові у 200−500 євро.

Іпотечний податок в Чехії не передбачено.

Які умови для купівлі житла в Польщі та Німеччині, розповідаємо за посиланням:

