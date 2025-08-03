Ціни на квартири в Чехії зростають швидше, ніж зарплати — Finance.ua

Ціни на квартири в Чехії зростають швидше, ніж зарплати
Ціни на житло в Чехії продовжують зростати. У першому кварталі 2025 року вартість квартир, будинків і земельних ділянок зросла на 9,9% порівняно з аналогічним періодом торік.
Про це повідомляє Czechia Online з посиланням на дані Чеського національного банку (ЧНБ) та банку ČSOB.
Експерти прогнозують подальше подорожчання, що ускладнює доступ до власного житла, зокрема для українців, які проживають у країні.
«У 2025 році зростання цін на квартири та будинки триватиме, хоча, можливо, дещо сповільниться. Найбільше зростання спостерігається на ринку квартир, де попит значно перевищує пропозицію», — сказано в повідомленні.
Як зазначив директор департаменту макрообережних аналізів ЧНБ Мирослав Плашил, можна очікувати, що динаміка цін на квартири значно перевищить розрахунки та стане основним драйвером подорожчання на всьому ринку житла.
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За його словами, внутрішні прогнози банку, які не публікуються, вказують на ще стрімкіше зростання цін.
«Зростання цін на нерухомість у Чехії зберігає високу динаміку. Найбільший дисбаланс між попитом і пропозицією спостерігається на ринку квартир, де ми зафіксували двозначне зростання цін», — заявив у червні генеральний директор ČSOB Hypoteční banka Мартін Вашек.
За даними ČSOB, у першому кварталі 2025 року ціни на квартири та будинки, включно із земельними ділянками, зросли на 9,9% порівняно з минулим роком, а в другому кварталі темпи зростання, ймовірно, залишалися двозначними. Аналітик ČSOB Домінік Русінко наголосив, що ціни на нерухомість зростають швидше, ніж заробітні плати, що погіршує доступність житла, яка в Чехії вже є однією з найгірших у ЄС.
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Нагадаємо, Чехія — в п’ятірці аутсайдерів — країн Євросоюзу за доступністю житла. Щоб купити тут квартиру, потрібно витратити до 13 річних доходів. Містом із найдорожчими квартирами є Прага. Найдешевші ціни за квадратний метр у Чехії зафіксовані в Устецькому краї — (38,5 тис. крон (~67 тис. гривень), містах Карлові Вари — 51 тис. крон (~89 тис. гривень) та Острава — 52,2 тис. крон (~91 тис. гривень).
До кінця 2025 року українським біженцям з тимчасовим захистом, які перебувають у столиці Чехії, виплачуватимуть одноразову фінансову допомогу на переїзд з гуртожитку до орендованого житла. Розмір допомоги залежить від кількості членів родини:
- 1−2 особи — до 60 тис. крон;
- 3−4 особи — до 84 тис. крон;
- 5 і більше — до 108 тис. крон.
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