Ціни на квартири в Чехії зростають швидше, ніж зарплати — Finance.ua

Ціни на квартири в Чехії зростають швидше, ніж зарплати Сьогодні 07:26 — Особисті фінанси

Ціни на квартири в Чехії зростають швидше, ніж зарплати

Ціни на житло в Чехії продовжують зростати. У першому кварталі 2025 року вартість квартир, будинків і земельних ділянок зросла на 9,9% порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє Czechia Online з посиланням на дані Чеського національного банку (ЧНБ) та банку ČSOB.

Експерти прогнозують подальше подорожчання, що ускладнює доступ до власного житла, зокрема для українців, які проживають у країні.

«У 2025 році зростання цін на квартири та будинки триватиме, хоча, можливо, дещо сповільниться. Найбільше зростання спостерігається на ринку квартир, де попит значно перевищує пропозицію», — сказано в повідомленні.

Як зазначив директор департаменту макрообережних аналізів ЧНБ Мирослав Плашил, можна очікувати, що динаміка цін на квартири значно перевищить розрахунки та стане основним драйвером подорожчання на всьому ринку житла.

За його словами, внутрішні прогнози банку, які не публікуються, вказують на ще стрімкіше зростання цін.

«Зростання цін на нерухомість у Чехії зберігає високу динаміку. Найбільший дисбаланс між попитом і пропозицією спостерігається на ринку квартир, де ми зафіксували двозначне зростання цін», — заявив у червні генеральний директор ČSOB Hypoteční banka Мартін Вашек.

За даними ČSOB, у першому кварталі 2025 року ціни на квартири та будинки, включно із земельними ділянками, зросли на 9,9% порівняно з минулим роком, а в другому кварталі темпи зростання, ймовірно, залишалися двозначними. Аналітик ČSOB Домінік Русінко наголосив, що ціни на нерухомість зростають швидше, ніж заробітні плати, що погіршує доступність житла, яка в Чехії вже є однією з найгірших у ЄС.

Нагадаємо, Чехія — в п’ятірці аутсайдерів — країн Євросоюзу за доступністю житла. Щоб купити тут квартиру , потрібно витратити до 13 річних доходів. Містом із найдорожчими квартирами є Прага. Найдешевші ціни за квадратний метр у Чехії зафіксовані в Устецькому краї — (38,5 тис. крон (~67 тис. гривень), містах Карлові Вари — 51 тис. крон (~89 тис. гривень) та Острава — 52,2 тис. крон (~91 тис. гривень).

До кінця 2025 року українським біженцям з тимчасовим захистом, які перебувають у столиці Чехії, виплачуватимуть одноразову фінансову допомогу на переїзд з гуртожитку до орендованого житла. Розмір допомоги залежить від кількості членів родини:

1−2 особи — до 60 тис. крон;

3−4 особи — до 84 тис. крон;

5 і більше — до 108 тис. крон.

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