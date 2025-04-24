Мінімалка в Чехії: яку суму гарантують у 2025 році — Finance.ua

Мінімалка в Чехії: яку суму гарантують у 2025 році Сьогодні 20:02 — Світ

Мінімалка в Чехії: яку суму гарантують у 2025 році

Мінімальна зарплата в Чехії у 2025 році зросла на 1 900 чеських крон і становить 20 800 крон на місяць, або 124.40 крони за годину.

Про це повідомляє Міністерство праці та соціальних справ країни, пише видання «ProUkraїnu».

Уряд Чехії затвердив постанову про коефіцієнт для розрахунку мінімальної заробітної плати у 2025 та 2026 роках. Це один із ключових інструментів для індексації мінімальної заробітної плати. Згідно з цим механізмом, мінімальна зарплата розраховується як відсоток прогнозованої середньомісячної номінальної заробітної плати у наступному році. Відповідний прогноз на наступний календарний рік оприлюднюється Міністерством фінансів до кінця серпня.

Відповідно до постанови уряду, у 2025 році рівень мінімальної зарплати становитиме приблизно 42,2% від середньої заробітної плати, а у 2026 році — 43,4%. Відповідно, прогнозована місячна мінімальна заробітна плата у 2026 році могла би становити 22 500 чеських крон. Остаточну частку буде названо до кінця вересня 2025 року.

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До слова, у планах чеської влади — досягти співвідношення мінімальної та середньої зарплати у Чехії на рівні 47% до 2029 року.

Мінімальна заробітна плата була вперше запроваджена у Чеській Республіці в 1991 році. Індексація мінімальної зарплати з 1 січня 2025 року є 27-ю зміною цього показника.

Як змінювалась мінімалка у Чехії

Довідка Finance.ua:

уряд Чехії має намір впроваджувати більш жорстку політику щодо шукачів притулку та іноземних громадян, які проживають у країні. Це питання буде винесено на обговорення в парламенті вже у квітні 2025 року;

як ми писали у статті, через те, що багато кваліфікованих чеських фахівців їдуть на роботу до Німеччини, Австрії та інших більш розвинених країн Європейського союзу, у самій Чехії зростає дефіцит кадрів. Тому тут охоче беруть на роботу іноземних спеціалістів з вищою освітою. Найбільш високооплачувані галузі — медицина, ІТ, фінанси та енергетика;

за інформаціюєю Міністерства праці та соціальних справ Чехії, доходи країни від податків та страхових внесків, що сплачують українські біженці, значно перевищують державні витрати на їхню підтримку. У першій половині цього року витрати становили 7,3 мільярда крон, тоді як доходи досягли 11,7 мільярда крон. Таким чином, державний бюджет поповнився на 4,4 мільярда крон.

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