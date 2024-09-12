Чехія заробила на українських біженцях 4,4 мільярда крон за пів року — Finance.ua

Чехія заробила на українських біженцях 4,4 мільярда крон за пів року Вчора 10:29 — Світ

Чехія заробила на українських біженцях 4,4 мільярда крон за пів року

Доходи Чехії від податків та страхових внесків, що сплачують українські біженці, значно перевищують державні витрати на їхню підтримку. У першій половині цього року витрати становили 7,3 мільярда крон, тоді як доходи досягли 11,7 мільярда крон. Таким чином, державний бюджет поповнився на 4,4 мільярда крон.

Про це повідомило Міністерство праці та соціальних справ Чехії, передає Radio Prague International.

«Важливо, що біженці з України вже давно вносять до нашого бюджету набагато більше, ніж ми витрачаємо на допомогу їм. Вони приносять для нас користь, а не навантаження», — прокоментували дані в міністерстві.

За перший квартал цього року видатки, пов’язані з біженцями, склали 3,8 мільярда крон, а надходження — 5,8 мільярда. У другому кварталі видатки далі знижувалися до 3,5 мільярдів крон, а надходження знову зросли — до 5,9 мільярда.

Як визначається розмір допомоги

Остаточний розмір гуманітарної допомоги залежить від місяця, за який вона запитується. Протягом перших 150 днів перебування дорослий біженець має право на 4860 крон, а дитина — на 3490 крон. Потім сума знижується до 3 130 крон, якщо не йдеться про вразливу категорію громадян.

Діти від 6 до 10 років отримують 4188 крон, а люди з інвалідністю — 7290 крон або 5235 крон для дитини. До розрахунку допомоги також включаються витрати на житло.

З вересня було припинено можливість безкоштовного екстреного проживання в гуртожитках, тому з серпня змінилися витрати на житло. Для вразливих категорій громадян вони становлять 6 000 крон на місяць, решта — 4 000 крон на місяць. Це було зроблено з метою скорочення видатків.

Українські біженці не мають права на іншу допомогу у Чехії, окрім згаданої гуманітарної допомоги та допомоги з житлом.

Нагадаємо, згідно з останніми даними Міністерства праці (MPSV), станом на червень із близько 370 тис. біженців 122 тис. працювали в Чехії. Частіше жінки (62%), ніж чоловіки (28%). У відомстві очікують, що незабаром доходи від біженців досягнуть 40 мільярдів крон, це приблизно 1,6 млрд євро.

За перші три місяці 2024 року Чехія змогла заробити на українських біженцях майже 3 млрд крон (5,3 млрд гривень).

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