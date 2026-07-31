Какая зарплата нужна, чтобы позволить себе жилье стоимостью 1 миллион евро по всей Европе Сегодня 10:00 — Недвижимость

Какая зарплата нужна, чтобы позволить себе жилье стоимостью 1 миллион евро по всей Европе

Трети средней валовой зарплаты недостаточно для покрытия ежемесячной ипотеки в размере почти 3600 евро на жилье стоимостью 1 миллион евро где угодно в ЕС.

Об этом пишет euronews

Люксембург находится ближе всего к этому показателю, хотя покупателям все еще нужна сумма, в 1,6 раза превышающая среднюю зарплату.

Что можно купить за 1 млн евро в ЕС

Дом стоимостью 1 миллион евро может быть обычной квартирой в центре Парижа или роскошной виллой возле Софии. Но куда бы ни обратили взор покупатели, им нужен доход, значительно выше среднего показателя по стране, чтобы позволить себе это.

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Euronews Business рассчитал необходимую зарплату, используя типичный сценарий ипотеки: 20% депозит, фиксированная процентная ставка 3,5% и 30-летний срок погашения. Также было решено, что покупатели потратят на ипотеку не больше 33% валового дохода.

Это означает депозит в размере 200 000 евро и ипотеку в размере 800 000 евро.

Расчет не включает в себя налоги на имущество, страховку, операционные расходы или другие сборы, а фактические условия кредитования различаются в зависимости от страны и заемщика.

Ежемесячный платеж составляет около 3600 евро

Согласно этим предположениям, годовой платеж по ипотеке составит 43 108 евро. Это равно 3 592 евро в месяц.

Поскольку 33% валового дохода откладывается на ипотечные платежи, покупателю понадобится годовой валовой доход в размере 130 631 евро. Это 10 886 евро в месяц.

Покупателям в Болгарии нужна зарплата почти в 8 раз больше средней

Размер средней зарплаты, необходимой для покупки жилья стоимостью 1 миллион евро, значительно варьируется в разных частях Европы. В рамках ЕС разрыв между самым низким и высоким показателями составляет почти пять раз.

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Среднестатистические работники в Болгарии находятся в самом сложном положении, тогда как работники в Люксембурге ближе всего к тому, чтобы позволить себе ипотеку. В Болгарии одинокому человеку без детей, зарабатывающему 100% средней зарплаты, нужен доход, эквивалентный 7,8 средним зарплатам. В Люксембурге этот показатель меньше двух и составляет 1,6.

Количество средних необходимых зарплат колеблется от двух до трех в Дании (2,1), Ирландии (2,3), Бельгии (2,4), Австрии (2,5), Нидерландах (2,6), Германии (2,7), Финляндии (2,8) и Швеции (2,8).

Среднестатистические работники в этих странах ближе всего к тому, чтобы позволить себе жилье стоимостью миллион евро.

Дания приближается к этому уровню, где необходимый доход эквивалентен 1,05 совокупной зарплаты пара с двумя работниками. Ирландия и Бельгия имеют соотношение около 1,2, что означает, что даже совокупной зарплаты двух человек со средним уровнем дохода будет недостаточно. Однако, согласно предположениям, использованным здесь, Люксембург является единственной страной ЕС, где два человека со средним уровнем дохода достигли бы порога доступности.

В Болгарии супругам со средней зарплатой все равно потребуется доход, почти в четыре раза превышающий их совокупный заработок, что все еще делает приобретение жилья очень сложным для них.

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