Где дешевле всего отдохнуть в ЕС (таблица)
|Направление
|Дорога из Львова (на двоих туда и обратно)
|Проживание (7 ночей)
|Питание и расходы на месте
|Общий чек
|Болгария (автобус)
|160 евро
|380 евро
|350 евро
|890 евро ~42 тыс. гривен
|Албания (автобус)
|290 евро
|450 евро
|300 евро
|1,04 тыс. евро ~49 тыс. гривен
|Черногория (автобус)
|290 евро
|550 евро
|450 евро
|1,29 тыс. евро ~60 тыс. гривен
|Греция (автобус)
|320 евро
|620 евро
|420 евро
|1,36 тыс. евро ~64 тыс. гривен
|Турция (трансфер до Жешува + авиа)
|440 евро
|550 евро
|400 евро
|1,39 тыс. евро ~65 тыс. гривен
Мелкие повседневные расходы
Выводы
Адвокат объяснила, как подтвердить стаж без трудовой книжки и что делать, если свидетели за границей
ПартнерскаяЛучшие криптобиржи для дневной торговли в 2026 году
Какая минимальная пенсия в Венгрии, которая не менялась 19 лет
monobank запустил новую функцию: о чем идет речь
НКРЭКУ будет проверять водоканалы, правильно ли они устанавливают тарифы на воду
Какая стоимость квартир на Кипре в разных городах