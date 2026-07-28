0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где дешевле всего отдохнуть в ЕС (таблица)

Личные финансы
25
Где дешевле всего отдохнуть в ЕС (таблица)
Где дешевле всего отдохнуть в ЕС (таблица)
Finance.ua проанализировал рынок туристических услуг и посчитал реальный чек на отдых в самых популярных доступных направлениях этого сезона.
Для объективного сравнения рассчитаны ориентировочные расходы для пары из двух взрослых на 7 дней в высокий сезон (июль-август).
Все варианты сведены к единому стандарту: проживание в отеле 3 звезды или апартаментах с завтраками (или самостоятельным питанием) + расходы на питание в заведениях и карманные расходы.
НаправлениеДорога из Львова (на двоих туда и обратно)Проживание (7 ночей)Питание и расходы на местеОбщий чек
Болгария (автобус)160 евро380 евро350 евро890 евро ~42 тыс. гривен
Албания (автобус)290 евро450 евро300 евро1,04 тыс. евро ~49 тыс. гривен
Черногория (автобус)290 евро550 евро450 евро1,29 тыс. евро ~60 тыс. гривен
Греция (автобус)320 евро620 евро420 евро1,36 тыс. евро ~64 тыс. гривен
Турция (трансфер до Жешува + авиа)440 евро550 евро400 евро1,39 тыс. евро ~65 тыс. гривен

Мелкие повседневные расходы

При планировании бюджета следует учитывать мелкие расходы на курорте. Аренда шезлонгов, кофе или покупка питьевой воды за неделю существенно увеличивают итоговый чек.
Где дешевле всего отдохнуть в ЕС (таблица)

Выводы

При одинаковых условиях проживания и питания с выездом из Львова самым дешевым направлением для украинцев 2026 остается Болгария (от 42 тыс. гривен на двоих за неделю) благодаря наименьшим затратам на дорогу.
Для желающих совместить отдых с самостоятельным экскурсионным маршрутом подойдут Албания (от 49 тыс. гривен) и Черногория (от 60 тыс. гривен).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems