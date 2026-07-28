Где дешевле всего отдохнуть в ЕС (таблица) Сегодня 20:00 — Личные финансы

Где дешевле всего отдохнуть в ЕС (таблица)

Finance.ua проанализировал рынок туристических услуг и посчитал реальный чек на отдых в самых популярных доступных направлениях этого сезона.

Для объективного сравнения рассчитаны ориентировочные расходы для пары из двух взрослых на 7 дней в высокий сезон (июль-август).

Все варианты сведены к единому стандарту: проживание в отеле 3 звезды или апартаментах с завтраками (или самостоятельным питанием) + расходы на питание в заведениях и карманные расходы.

Направление Дорога из Львова (на двоих туда и обратно) Проживание (7 ночей) Питание и расходы на месте Общий чек Болгария (автобус) 160 евро 380 евро 350 евро 890 евро ~42 тыс. гривен Албания (автобус) 290 евро 450 евро 300 евро 1,04 тыс. евро ~49 тыс. гривен Черногория (автобус) 290 евро 550 евро 450 евро 1,29 тыс. евро ~60 тыс. гривен Греция (автобус) 320 евро 620 евро 420 евро 1,36 тыс. евро ~64 тыс. гривен Турция (трансфер до Жешува + авиа) 440 евро 550 евро 400 евро 1,39 тыс. евро ~65 тыс. гривен

Если нужно выехать в Европу, то здесь пригодится страхование для выезда за границу. На Finance.ua можно оформить такую ​​ страховку за 5 минут.

Мелкие повседневные расходы

При планировании бюджета следует учитывать мелкие расходы на курорте. Аренда шезлонгов, кофе или покупка питьевой воды за неделю существенно увеличивают итоговый чек.

Выводы

При одинаковых условиях проживания и питания с выездом из Львова самым дешевым направлением для украинцев 2026 остается Болгария (от 42 тыс. гривен на двоих за неделю) благодаря наименьшим затратам на дорогу.

Для желающих совместить отдых с самостоятельным экскурсионным маршрутом подойдут Албания (от 49 тыс. гривен) и Черногория (от 60 тыс. гривен).

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