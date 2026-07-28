НКРЭКУ будет проверять водоканалы, правильно ли они устанавливают тарифы на воду
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила проект Порядка проведения контрольных проверок правильности установления органами местного самоуправления тарифов на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения.
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Что предусматривает проект
Документ разработан во исполнение Закона Украины № 4777-IX.
Он определяет порядок проведения НКРЭКУ контрольных проверок правильности установления органами местного самоуправления тарифов на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения.
Также документ устанавливает критерии, по которым Комиссия будет оценивать соответствие тарифных решений требованиям законодательства и утвержденным методикам.
Читайте также
Проект порядка предусматривает проведение плановых и внеплановых проверок без выезда в органы местного самоуправления. Анализ будет производиться на основании документов, расчетов, объяснений и других материалов, использованных при установлении тарифов.
В ходе проверок Комиссия будет оценивать соблюдение процедуры принятия тарифных решений, соответствие расчетов требованиям законодательства, обоснованность расходов, заложенных в тариф, а также полноту документов, на основании которых он был установлен.
Обсуждение проекта
НКРЭКУ приглашает органы местного самоуправления, предприятия, профильные ассоциации, экспертную среду, общественные организации и всех заинтересованных участников присоединиться к открытому обсуждению проекта порядка и предоставить свои замечания и предложения.
Напомним, ранее мы писали, что «Киевводоканал» подал Киевским городским властям расчеты новых тарифов. Ведомство предлагало повысить тариф на централизованное водоснабжение с 16,16 грн. до 50,69 грн. за 1 куб. м. Тариф на централизованный водоотвод предлагали повысить с 14,22 грн. до 38,21 грн. за 1 куб. м.
В КГГА ответили, что для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 грн. за кубометр.
Справка Finance.ua
- 11 марта 2026 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования энергетических рынков, конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии и усиления энергетической устойчивости»;
- Закон предусматривает, что на период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены полномочия по установлению тарифов на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода принадлежат органам местного самоуправления.
Поделиться новостью
Также по теме
monobank запустил новую функцию: о чем идет речь
ПартнерскаяЛучшие криптобиржи для дневной торговли в 2026 году
Какая стоимость квартир на Кипре в разных городах
С 30 июля «Киевстар» закрывает 7 тарифов — детали
К программе «Национальный кешбэк» присоединились еще 2 банка
Дефицит кадров и рост безработицы: МВФ дал новый прогноз для Украины