НКРЭКУ будет проверять водоканалы, правильно ли они устанавливают тарифы на воду Сегодня 15:06 — Личные финансы

НКРЭКУ будет проверять тарифы на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила проект Порядка проведения контрольных проверок правильности установления органами местного самоуправления тарифов на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

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Что предусматривает проект

Документ разработан во исполнение Закона Украины № 4777-IX.

Он определяет порядок проведения НКРЭКУ контрольных проверок правильности установления органами местного самоуправления тарифов на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения.

Также документ устанавливает критерии, по которым Комиссия будет оценивать соответствие тарифных решений требованиям законодательства и утвержденным методикам.

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Проект порядка предусматривает проведение плановых и внеплановых проверок без выезда в органы местного самоуправления. Анализ будет производиться на основании документов, расчетов, объяснений и других материалов, использованных при установлении тарифов.

В ходе проверок Комиссия будет оценивать соблюдение процедуры принятия тарифных решений, соответствие расчетов требованиям законодательства, обоснованность расходов, заложенных в тариф, а также полноту документов, на основании которых он был установлен.

Обсуждение проекта

НКРЭКУ приглашает органы местного самоуправления, предприятия, профильные ассоциации, экспертную среду, общественные организации и всех заинтересованных участников присоединиться к открытому обсуждению проекта порядка и предоставить свои замечания и предложения.

Напомним, ранее мы писали , что «Киевводоканал» подал Киевским городским властям расчеты новых тарифов. Ведомство предлагало повысить тариф на централизованное водоснабжение с 16,16 грн. до 50,69 грн. за 1 куб. м. Тариф на централизованный водоотвод предлагали повысить с 14,22 грн. до 38,21 грн. за 1 куб. м.

В КГГА ответили, что для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 грн. за кубометр.

Справка Finance.ua

11 марта 2026 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования энергетических рынков, конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии и усиления энергетической устойчивости»;

Закон предусматривает, что на период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены полномочия по установлению тарифов на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода принадлежат органам местного самоуправления.



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