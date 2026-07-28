0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Потребление электричества кондиционером: как экономнее им пользоваться (советы эксперта)

Энергетика
105
Потребление электричества кондиционером: как экономнее им пользоваться (советы эксперта)
Потребление электричества кондиционером: как экономнее им пользоваться (советы эксперта)
От чего зависит потребление электричества кондиционером и как экономнее им пользоваться?
Об этом рассказал инженер по организации эксплуатации и ремонту (системы вентиляции и кондиционирования) в компании «Мастергаз» Андрей Ященко рассказал эксклюзивно для УНИАН, от чего зависит потребление электричества кондиционером и как экономнее им пользоваться.

Сколько стоит 1 час работы

Как пояснил инженер, потребление электричества в первую очередь зависит от мощности кондиционера, размера помещения и интенсивности тепла. Основной источник теплопоступления — солнечный свет и в меньшей степени люди, электроприборы, освещение. Также мощность работы кондиционера будет зависеть от времени суток, расположения окон по отношению к сторонам света и тому подобное.
Читайте также
Например, если утром солнце светит в комнату, то в помещение поступает больше тепла, и прибор будет работать для охлаждения на большей мощности или будет чаще включаться (это зависит от типа кондиционера). Соответственно устройство потребляет больше электричества.
Существуют инверторные и неинверторные кондиционеры. Первые плавно подстраивают свою мощность под потребности, а у вторых просто включается и выключается компрессор в зависимости от выставленной температуры. Кондиционеры неинверторного типа уходят в прошлое, их перестают выпускать из-за энергетической неэффективности.
Читайте также
Для стандартной комнаты (от 12 до 25 квадратных метров со стандартным окном) потребление составляет примерно 700−1000 ватт (до 1 кВт·ч за час работы). Сейчас тариф для населения 4,32 гривны за киловатт-час. Итак, час пользования прибором обойдется примерно в 4 гривны. Таким образом, можно подсчитать, сколько стоит включать кондиционер на весь день — это примерно 32 гривны, если устройство работает 8 часов.

Сколько мотает кондиционер за месяц

Если кондиционер работает, например, два часа в день, а стоимость часа работы составляет 4 гривны, то в месяц он потребляет электроэнергию примерно на 250 гривен.

Как экономить

Кондиционер — устройство, режим работы которого очень зависит от пожеланий конкретного человека: для кого-то +24 градуса в помещении это уже холодно, а для кого-то +18 — еще жарко. Потребление электроэнергии зависит от того, как человек пользуется прибором.
Основное, что советует инженер — не занижать температуру. Нет необходимости выставлять минимальный показатель на пульте, если вам достаточно +22…+24 градуса. Кондиционер, дойдя до этой температуры, остановится и не будет переохлаждать помещение и не потреблять больше электроэнергии.
Что касается режимов, то в кондиционерах их четыре:
  • Охлаждение.
  • Обогрев.
  • Осушение. Может использоваться летом, если после дождя очень высокая влажность. Прибор не будет переохлаждать помещение, но удалять лишнюю влагу.
  • Вентиляция (обеспечение движения воздуха в комнате).
Но чаще всего используются два: летом — охлаждение, а зимой — обогрев. Эксперт объяснил, как снизить потребление энергии кондиционера. Для экономии не стоит ставить слишком низкую температуру на охлаждение и слишком высокую — на обогрев, потому что прибор достигнет ее и будет поддерживать. Если вы поставите на пульте, например, минимальный показатель 18 градусов, то кондиционер будет пытаться поддерживать его, переохлаждать помещение и использовать больше электричества.
Раньше мы писали, когда могут оштрафовать владельцев кондиционеров.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems