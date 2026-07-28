Потребление электричества кондиционером: как экономнее им пользоваться (советы эксперта) Сегодня 21:00 — Энергетика

Потребление электричества кондиционером: как экономнее им пользоваться (советы эксперта)

От чего зависит потребление электричества кондиционером и как экономнее им пользоваться?

Об этом рассказал инженер по организации эксплуатации и ремонту (системы вентиляции и кондиционирования) в компании «Мастергаз» Андрей Ященко рассказал эксклюзивно для УНИАН , от чего зависит потребление электричества кондиционером и как экономнее им пользоваться.

Сколько стоит 1 час работы

Как пояснил инженер, потребление электричества в первую очередь зависит от мощности кондиционера, размера помещения и интенсивности тепла. Основной источник теплопоступления — солнечный свет и в меньшей степени люди, электроприборы, освещение. Также мощность работы кондиционера будет зависеть от времени суток, расположения окон по отношению к сторонам света и тому подобное.

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Например, если утром солнце светит в комнату, то в помещение поступает больше тепла, и прибор будет работать для охлаждения на большей мощности или будет чаще включаться (это зависит от типа кондиционера). Соответственно устройство потребляет больше электричества.

Существуют инверторные и неинверторные кондиционеры. Первые плавно подстраивают свою мощность под потребности, а у вторых просто включается и выключается компрессор в зависимости от выставленной температуры. Кондиционеры неинверторного типа уходят в прошлое, их перестают выпускать из-за энергетической неэффективности.

Для стандартной комнаты (от 12 до 25 квадратных метров со стандартным окном) потребление составляет примерно 700−1000 ватт (до 1 кВт·ч за час работы). Сейчас тариф для населения 4,32 гривны за киловатт-час. Итак, час пользования прибором обойдется примерно в 4 гривны. Таким образом, можно подсчитать, сколько стоит включать кондиционер на весь день — это примерно 32 гривны, если устройство работает 8 часов.

Сколько мотает кондиционер за месяц

Если кондиционер работает, например, два часа в день, а стоимость часа работы составляет 4 гривны, то в месяц он потребляет электроэнергию примерно на 250 гривен.

Как экономить

Кондиционер — устройство, режим работы которого очень зависит от пожеланий конкретного человека: для кого-то +24 градуса в помещении это уже холодно, а для кого-то +18 — еще жарко. Потребление электроэнергии зависит от того, как человек пользуется прибором.

Основное, что советует инженер — не занижать температуру. Нет необходимости выставлять минимальный показатель на пульте, если вам достаточно +22…+24 градуса. Кондиционер, дойдя до этой температуры, остановится и не будет переохлаждать помещение и не потреблять больше электроэнергии.

Что касается режимов, то в кондиционерах их четыре:

Охлаждение.

Обогрев.

Осушение. Может использоваться летом, если после дождя очень высокая влажность. Прибор не будет переохлаждать помещение, но удалять лишнюю влагу.

Вентиляция (обеспечение движения воздуха в комнате).

Но чаще всего используются два: летом — охлаждение, а зимой — обогрев. Эксперт объяснил, как снизить потребление энергии кондиционера. Для экономии не стоит ставить слишком низкую температуру на охлаждение и слишком высокую — на обогрев, потому что прибор достигнет ее и будет поддерживать. Если вы поставите на пульте, например, минимальный показатель 18 градусов, то кондиционер будет пытаться поддерживать его, переохлаждать помещение и использовать больше электричества.

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