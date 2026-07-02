Власників кондиціонерів можуть оштрафувати Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

У деяких країнах Європи передбачена відповідальність за стікання конденсату з кондиціонерів на тротуари, фасади будівель чи перехожих.

У Україні також планували встановити штрафи за такі порушення, пише sud.ua

У Верховній Раді раніше реєстрували законопроєкт № 4619, який пропонував запровадити відповідальність за неправильно встановлені кондиціонери.

Згідно з документом, за стікання конденсату на фасади будівель, тротуари, проїжджу частину або потрапляння води на перехожих планувалося встановити адміністративний штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 грн).

За повторне порушення протягом року штраф мав становити 200 неоподатковуваних мінімумів (3 400 грн).

Втім, законопроєкт не був ухвалений парламентом, тому запропоновані норми не застосовуються. Документ зняли з розгляду.

Але у низці європейських країн правила є значно суворішими. В Румунії законодавство забороняє скидати конденсат із зовнішніх блоків кондиціонерів на тротуари або проїжджу частину. Власники обладнання зобов’язані забезпечити належне відведення води, щоб вона не створювала незручностей для пішоходів і не завдавала шкоди міській інфраструктурі.

За порушення вимог благоустрою місцева влада може накласти штраф, який сягає 2 тисяч румунських леїв, що становить близько 20 тисяч гривень.

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