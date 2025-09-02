Кондиционер в авто: почему не следует включать его сразу после посадки — Finance.ua

Кондиционер в авто: почему не следует включать его сразу после посадки
Включать кондиционер сразу после того, как сели в раскаленный автомобиль, ошибка, которая вредит и комфорту, и здоровью. Эксперты советуют сначала открыть дверь или окна и дать горячему воздуху выйти. Это помогает быстрее охладить салон и уменьшает риск вдыхания вредных испарений, выделяемых из нагретых материалов.
Если же включить кондиционер в душной машине, он будет работать неэффективно, а температура может достигать 70 градусов. В таких условиях охлаждение длится дольше, система получает повышенную нагрузку, а водитель с пассажирами — дискомфорт.
Особенно нежелательно запускать двигатель сразу с включенным кондиционером в более старых автомобилях. Компрессор в этот момент создает дополнительное сопротивление, что ускоряет износ ремня и снижает ресурс узлов. Лучше сначала запустить двигатель, а потом активировать климатическую систему.
Читайте также
Отдельно эксперты отмечают: ехать с постоянно опущенными окнами тоже не стоит. На низких скоростях это не критично, но на трассе нарушенная аэродинамика приводит к большему расходу горючего и снижению комфорта. К тому же, появляется сильный шум в салоне.
Оформляйте автогражданку или каско за несколько минут. Удобно и надежно на Finance.ua.
Автогражданка здесь
Поделиться новостью
Также по теме
Кондиционер в авто: почему не следует включать его сразу после посадки
ТОП-5 японских проблемных авто, которые не стоит покупать
Почему водители продают почти новые автомобили с минимальным пробегом
Kia представила обновленный Stonic 2026 (фото)
ТОП-3 новых трендов на авторынке Украины
Tesla представила новый электрокар (фото)