Кондиционер в авто: почему не следует включать его сразу после посадки — Finance.ua

Кондиционер в авто: почему не следует включать его сразу после посадки

Включать кондиционер сразу после того, как сели в раскаленный автомобиль, ошибка, которая вредит и комфорту, и здоровью. Эксперты советуют сначала открыть дверь или окна и дать горячему воздуху выйти. Это помогает быстрее охладить салон и уменьшает риск вдыхания вредных испарений, выделяемых из нагретых материалов.

Если же включить кондиционер в душной машине, он будет работать неэффективно, а температура может достигать 70 градусов. В таких условиях охлаждение длится дольше, система получает повышенную нагрузку, а водитель с пассажирами — дискомфорт.

Особенно нежелательно запускать двигатель сразу с включенным кондиционером в более старых автомобилях. Компрессор в этот момент создает дополнительное сопротивление, что ускоряет износ ремня и снижает ресурс узлов. Лучше сначала запустить двигатель, а потом активировать климатическую систему.

Отдельно эксперты отмечают: ехать с постоянно опущенными окнами тоже не стоит. На низких скоростях это не критично, но на трассе нарушенная аэродинамика приводит к большему расходу горючего и снижению комфорта. К тому же, появляется сильный шум в салоне.

