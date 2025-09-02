Кондиционер в авто: почему не следует включать его сразу после посадки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кондиционер в авто: почему не следует включать его сразу после посадки

Технологии&Авто
23
Кондиционер в авто: почему не следует включать его сразу после посадки
Кондиционер в авто: почему не следует включать его сразу после посадки
Включать кондиционер сразу после того, как сели в раскаленный автомобиль, ошибка, которая вредит и комфорту, и здоровью. Эксперты советуют сначала открыть дверь или окна и дать горячему воздуху выйти. Это помогает быстрее охладить салон и уменьшает риск вдыхания вредных испарений, выделяемых из нагретых материалов.
Читайте также
Если же включить кондиционер в душной машине, он будет работать неэффективно, а температура может достигать 70 градусов. В таких условиях охлаждение длится дольше, система получает повышенную нагрузку, а водитель с пассажирами — дискомфорт.
Особенно нежелательно запускать двигатель сразу с включенным кондиционером в более старых автомобилях. Компрессор в этот момент создает дополнительное сопротивление, что ускоряет износ ремня и снижает ресурс узлов. Лучше сначала запустить двигатель, а потом активировать климатическую систему.
Читайте также
Отдельно эксперты отмечают: ехать с постоянно опущенными окнами тоже не стоит. На низких скоростях это не критично, но на трассе нарушенная аэродинамика приводит к большему расходу горючего и снижению комфорта. К тому же, появляется сильный шум в салоне.
Оформляйте автогражданку или каско за несколько минут. Удобно и надежно на Finance.ua.

Автогражданка здесь

По материалам:
MMR
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems