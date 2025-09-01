Почему водители продают почти новые автомобили с минимальным пробегом — Finance.ua
ру
Почему водители продают почти новые автомобили с минимальным пробегом

Технологии&Авто
26
В Украине все чаще на продажу выставляют автомобили с минимальным пробегом, которые стоят заметно дешевле новых.
Эксперты объясняют причины
Часть машин побывала в ДТП, и владельцы избавляются от них после ремонта, чтобы избежать скрытых проблем.
Еще один фактор — финансовые затруднения. Те, кто покупал автомобиль в рассрочку, не всегда могут выплатить всю сумму и решают продать машину, чтобы покрыть долги.
На рынке также появляются автомобили, которые использовались для тест-драйвов или демонстрационных экземпляров у дилеров. Зачастую и автопарки такси быстро отказываются от новых авто, выставляя их на продажу.
Все эти факторы формируют сегмент машин почти без пробега, которые выгодны покупателям ввиду более низкой цены. При этом покупатели пытаются сочетать экономию с шансом получить относительно свежий автомобиль без серьезных рисков.
По материалам:
mmr.ua
Авто
