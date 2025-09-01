ТОП-3 новых трендов на авторынке Украины — Finance.ua

ТОП-3 новых трендов на авторынке Украины Сегодня 14:04 — Технологии&Авто

ТОП-3 новых трендов на авторынке Украины

В июле 2025 года сформировались новые тенденции на украинском авторынке, кардинально отличающиеся от предыдущих лет.

Об этом пишет AUTO-Consulting.

Рынок впервые с начала года продемонстрировал рост по итогам семи месяцев.

Основные изменения касаются структуры рынка, где выделились три основных тренда.

1. Доминирование китайских автопроизводителей

В июле китайские бренды захватили 27% украинского авторынка, что на 10% больше, чем в начале 2025 года. В значительной степени это связано с растущей популярностью неофициальных электромобилей из Китая.

К примеру, бренд BYD занял второе место по продажам, несмотря на отсутствие официального представительства в Украине. Это свидетельствует о стремительном усилении позиций китайских производителей, которые активно завоевывают рынок.

2. Рост доли электромобилей

Электрокары в июле составили 25,1% от общего количества проданных новых автомобилей, то есть четверть рынка. Однако анализ AUTO-Consulting показывает, что 95,4% этих электромобилей изготовлено в Китае. Это подчеркивает зависимость украинского рынка электрокаров от китайского производства, поскольку собственное производство электромобилей в Украине отсутствует.

3. Уменьшение доли премиальных марок

Доля премиальных брендов в июле сократилась до 15,8% по сравнению с 21% в начале года. Потребители все чаще выбирают более доступные альтернативы, в том числе китайские марки. Например, клиенты, которые раньше предпочитали Mercedes-Benz, теперь пересаживаются на такие бренды, как Zeekr.

В то же время, сам премиальный сегмент меняется: 36,8% новых Audi и 11,5% Mercedes-Benz, проданных в Украине в июле, были изготовлены на китайских заводах. Это размывает границу между традиционным премиумом и новыми игроками рынка.

Выводы

Эти три тренда указывают на растущее влияние китайских автопроизводителей, которые уже не ограничиваются бюджетным сегментом, а активно продвигаются в средний и премиальный классы. В июле 2025 года они контролируют 27% рынка, что свидетельствует об их быстрой экспансии.

