Tesla представила новый электрокар (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla представила новый электрокар (фото)

Технологии&Авто
35
Tesla представила новый электрокар (фото)
Tesla представила новый электрокар (фото)
Компания Tesla провела презентацию новой Model Y Performance для Европы.
Подробности модели раскрыли на странице бренда в соцсети X.
Внешне Model Y Performance отличается от «младших» версий более спортивным кузовным обвесом и эксклюзивным комплектом 21-дюймовых дисков дизайна Arachnid 2.0.
Автомобиль оснащен двумя электромоторами, которые дают ему полный привод. До сотни новая Model Y Performance разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Запас хода модели достигает 580 км.
Tesla представила новый электрокар (фото)
В интерьере можно увидеть новую пару спортивных сидений, имеющих встроенные подголовники и усиленную боковую поддержку.
Tesla представила новый электрокар (фото)
Приборную панель оснастили карбоновой обработкой. Она содержит 16-дюймовый информационно развлекательный дисплей. В стандартную комплектацию входит аудиосистема с 15 динамиками и сабвуфером.
Новую Model Y Performance уже можно заказать в Европе, поставлять автомобиль начнут в сентябре. В Германии новинку можно приобрести за 61 990 евро.
По материалам:
УНІАН
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems