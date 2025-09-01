Tesla представила новый электрокар (фото) — Finance.ua

Tesla представила новый электрокар (фото)
Компания Tesla провела презентацию новой Model Y Performance для Европы.
Подробности модели раскрыли на странице бренда в соцсети X.
Внешне Model Y Performance отличается от «младших» версий более спортивным кузовным обвесом и эксклюзивным комплектом 21-дюймовых дисков дизайна Arachnid 2.0.
Автомобиль оснащен двумя электромоторами, которые дают ему полный привод. До сотни новая Model Y Performance разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Запас хода модели достигает 580 км.
В интерьере можно увидеть новую пару спортивных сидений, имеющих встроенные подголовники и усиленную боковую поддержку.
Приборную панель оснастили карбоновой обработкой. Она содержит 16-дюймовый информационно развлекательный дисплей. В стандартную комплектацию входит аудиосистема с 15 динамиками и сабвуфером.
Новую Model Y Performance уже можно заказать в Европе, поставлять автомобиль начнут в сентябре. В Германии новинку можно приобрести за 61 990 евро.
