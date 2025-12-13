ТОП-10 самых дешевых кроссоверов для семьи
В сегменте практичных автомобилей покупатели семейных машин всегда ищут повышенную емкость. В этом смысле в последнее время популярность набирают большие кроссоверы.
В Motor1 сформировали список современных моделей, которые не разорят покупателя.
Это привлекательные кроссоверы для семьи, за которые производители просят небольшие деньги в обмен на самые практичные предложения.
Самые дешевые кроссоверы для семьи в 2025 году:
- Mitsubishi Outlander: $31 140;
- Kia Sorento: $33 635;
- Hyundai Santa Fe: $36 400;
- Nissan Pathfinder: $37 790;
- Kia Telluride: $37 885;
- Jeep Grand Cherokee L: $38 830;
- Ford Explorer: $40 160;
- Mazda CX-90: $40 330;
- Volkswagen Atlas: $40 785;
- Hyundai Palisade: $41 035.
Благодаря выдающемуся объему пространства интерьера эти кроссоверы очень практичны. Каждый из представленных вариантов в этом случае обеспечивает максимальную емкость. А ключевая характеристика — три ряда кресел для обеспечения минимум 7 мест в салоне.
