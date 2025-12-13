0 800 307 555
ТОП-10 самых дешевых кроссоверов для семьи

Технологии&Авто
19
ТОП-10 самых дешевых кроссоверов для семьи
ТОП-10 самых дешевых кроссоверов для семьи
В сегменте практичных автомобилей покупатели семейных машин всегда ищут повышенную емкость. В этом смысле в последнее время популярность набирают большие кроссоверы.
В Motor1 сформировали список современных моделей, которые не разорят покупателя.
Это привлекательные кроссоверы для семьи, за которые производители просят небольшие деньги в обмен на самые практичные предложения.

Самые дешевые кроссоверы для семьи в 2025 году:

  1. Mitsubishi Outlander: $31 140;
  2. Kia Sorento: $33 635;
  3. Hyundai Santa Fe: $36 400;
  4. Nissan Pathfinder: $37 790;
  5. Kia Telluride: $37 885;
  6. Jeep Grand Cherokee L: $38 830;
  7. Ford Explorer: $40 160;
  8. Mazda CX-90: $40 330;
  9. Volkswagen Atlas: $40 785;
  10. Hyundai Palisade: $41 035.
Благодаря выдающемуся объему пространства интерьера эти кроссоверы очень практичны. Каждый из представленных вариантов в этом случае обеспечивает максимальную емкость. А ключевая характеристика — три ряда кресел для обеспечения минимум 7 мест в салоне.
По материалам:
Обозреватель
Авто
