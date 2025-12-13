ТОП-10 самых дешевых кроссоверов для семьи Сегодня 05:08 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых дешевых кроссоверов для семьи

В сегменте практичных автомобилей покупатели семейных машин всегда ищут повышенную емкость. В этом смысле в последнее время популярность набирают большие кроссоверы.

В Motor1 сформировали список современных моделей, которые не разорят покупателя.

Это привлекательные кроссоверы для семьи, за которые производители просят небольшие деньги в обмен на самые практичные предложения.

Самые дешевые кроссоверы для семьи в 2025 году:

Mitsubishi Outlander: $31 140; Kia Sorento: $33 635; Hyundai Santa Fe: $36 400; Nissan Pathfinder: $37 790; Kia Telluride: $37 885; Jeep Grand Cherokee L: $38 830; Ford Explorer: $40 160; Mazda CX-90: $40 330; Volkswagen Atlas: $40 785; Hyundai Palisade: $41 035.

Благодаря выдающемуся объему пространства интерьера эти кроссоверы очень практичны. Каждый из представленных вариантов в этом случае обеспечивает максимальную емкость. А ключевая характеристика — три ряда кресел для обеспечения минимум 7 мест в салоне.

