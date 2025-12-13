0 800 307 555
ру
Nissan представила стильного конкурента Tesla Model Y со сверхбыстрой зарядкой (фото)

Технологии&Авто
12
Компания Nissan расширяет свою линейку электромобилей в Китае, представив кроссовер NX8. Помимо полностью электрической модификации будет доступна и версия PHEV (плагин-гибрид).
Об этом сообщает CarNewsChina.
Кроссовер NX8 будет выпускаться совместным предприятием Dongfeng Nissan. Он был основан в 2003 году.
Габариты Nissan NX8:
  • длина — 4870 мм;
  • ширина — 1920 мм;
  • высота — 1680 мм;
  • колесная база — 2917 мм.
Дизайн кроссовера выполнен в новом фирменном стиле V-motion. Спереди расположена 2,4-метровая световая полоса и Г-образные фары.
Также новинка получила скрытые дверные ручки, а сзади установлена ​​OLED-панель задних фонарей, состоящая из 2064 элементов. На выбор предложат 19-дюймовые или 20-дюймовые диски колесные.
Nissan NX8 будет доступен с двумя конфигурациями силовой установки. Полностью электрическая версия получила один электромотор мощностью 215 кВт (292 л.с.) или 250 кВт (340 л.с.).
Кроме того, покупатели смогут выбрать гибридную версию модели, которая сочетает в себе 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 109 кВт (148 л.с.) и электромотор мощностью 195 кВт (265 л.с.).
Электрическая и гибридная версии кроссовера версии получат литий-железо-фосфатную аккумуляторную батарею Yundun нового поколения, разработанную и изготовленную Nissan в соответствии с мировыми стандартами.
Она способна работать в диапазоне температур от -30 до 60 °C. Новинка основана на высоковольтной платформе на 800 В и получила технологию сверхбыстрой зарядки CATL 5C.
Снаряженная масса Nissan NX8 составляет от 2196 до 2245 кг в зависимости от конфигурации. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Стоимость кроссовера не раскрывается.
По материалам:
УНІАН
Авто
Payment systems