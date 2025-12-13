Apple готовит юбилейный iPhone: 6 функций, которые могут появиться Сегодня 02:05 — Технологии&Авто

В 2017 году к 10-летию iPhone Apple выпустила iPhone X с Face ID и минимальными рамками. Теперь компания готовит новые изменения к 20-летию смартфона, хотя до релиза еще остается время и слухи уже активно обсуждаются.

Обо всех основных предположениях о том, каким может быть iPhone 2027 года, рассказывает MacRumors.

Безрамочный дизайн с изогнутым дисплеем

Долгосрочная цель Apple — создать iPhone, который выглядит как цельный кусок стекла без вырезов и рамок. По слухам, к 2027 году это может стать реальностью.

Говорят, что компания работает над дисплеем, который сгибается по всем четырем краям устройства, создавая эффект «бескрайнего» экрана.

Такой дизайн потребует осторожного обращения и может ограничить выбор чехлов, но Apple уже улучшает прочность iPhone — нынешние модели используют Ceramic Shield 2, устойчивый к царапинам и повреждениям.

Для сравнения Samsung несколько лет выпускала смартфоны с изогнутыми краями, но полностью безрамочные устройства у компании не появлялись. С Galaxy S24 Ultra Samsung отказалась от изгибов.

Если Apple реализует изогнутый дисплей, iPhone будет выглядеть как плоский кусок стекла.

Камера и Face ID под дисплеем

Чтобы воплотить дизайн из стекла, Apple нужно избавиться от Dynamic Island и выреза под фронтальную камеру. Слухи противоречивы: одни источники утверждают, что подэкранный Face ID появится не раньше 2027, другие считают это возможным.

Если под дисплеем разместить все технологии не получится, возможен компромисс: Face ID под экраном и небольшое отверстие для фронтальной камеры.

Улучшение OLED-дисплея

Юбилейный iPhone, как ожидается, получит более яркий и тонкий дисплей OLED. По слухам, Apple использует панели Samsung с технологией COE (Color Filter on Encapsulation).

Она позволяет убрать поляризационную пленку и нанести цветной фильтр прямо на слой дисплея, что уменьшает толщину экрана, увеличивает яркость и снижает энергопотребление.

Для изогнутых краев Apple планирует добавить слой диффузии света в форме кратера для равномерного освещения по всему дисплею.

Улучшение камеры

Apple может внедрить кастомный HDR-сенсор для лучшего динамического диапазона Fusion-камеры, что позволит захватывать до 20 степеней динамики — уровень профессиональной кинотехники. Также ожидаются улучшения типа переменной диафрагмы.

Собственный модем Apple

На iPhone 16e и iPhone Air использовались модемы C1 и C1X, но Apple планирует полностью перейти на собственные модемы к 2027 году.

Они будут эффективнее энергопотребления, быстрее и лучше интегрированы с ИИ-функциями iPhone.

Новый чип A-Series

Юбилейный iPhone, вероятно, получит второе поколение 2-нанометрового чипа — A21. Модели iPhone 18 получат A20, а iPhone 20 — соответственно A21. Производитель чипов TSMC уже разрабатывает 1,4-нанометровый узел, но он будет готов не раньше 2028 года.

Нет iPhone 19

После iPhone 18 в 2026 году Apple, вероятнее всего, пропустит iPhone 19 и сразу представит iPhone 20 (или iPhone XX) к 20-летию серии, как это уже было с iPhone X в 2017 году.

Когда ждать релиза

Первый iPhone был представлен в январе 2007 года и вышел в июне того же года. 20-летие серии совпадает с 29 июня 2027 года. Однако Apple традиционно анонсирует новые модели в сентябре, потому премьера юбилейного iPhone ожидается в сентябре 2027 года.

