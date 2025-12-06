Рейтинг самых мощных устройств Apple 06.12.2025, 00:19 — Технологии&Авто

Рейтинг самых мощных устройств Apple

Команда бенчмарка AnTuTu составила рейтинг самых мощных устройств под управлением iOS и iPadOS (iPhone и iPad) по состоянию на ноябрь 2025 года.

Рейтинг самых мощных устройств Apple

Самым мощным «яблочным» устройством остается 13-дюймовый iPad Pro с флагманским чипом Apple M 5 , в среднем в бенчмарке AnTuTu набирающий 3,17 млн ​​баллов.

За ним следует 11-дюймовая версия планшета (3,1 млн). Замыкает тройку лидеров iPad Pro M 4 (2,9 млн.) с 13-дюймовым дисплеем.

На местах с четвертого по шестое разместились iPad Pro M 4 c 11-дюймовым дисплеем и iPad Air M 3 .

iPhone 17 Pro Max — самый мощный телефон Apple по версии AnTuTu, а вот базового iPhone 17 и прошлогодней серии iPhone 16 Pro в списке нет.

Также в ТОП-10 оказались iPad Air с 11-дюймовым экраном и чипом Apple M 3 , iPad Pro 6 и 13-дюймовым iPad Air 2024 года.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.