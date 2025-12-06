Рейтинг самых мощных устройств Apple
Команда бенчмарка AnTuTu составила рейтинг самых мощных устройств под управлением iOS и iPadOS (iPhone и iPad) по состоянию на ноябрь 2025 года.
Самым мощным «яблочным» устройством остается 13-дюймовый iPad Pro с флагманским чипом Apple M5, в среднем в бенчмарке AnTuTu набирающий 3,17 млн баллов.
За ним следует 11-дюймовая версия планшета (3,1 млн). Замыкает тройку лидеров iPad Pro M4 (2,9 млн.) с 13-дюймовым дисплеем.
На местах с четвертого по шестое разместились iPad Pro M4 c 11-дюймовым дисплеем и iPad Air M3.
iPhone 17 Pro Max — самый мощный телефон Apple по версии AnTuTu, а вот базового iPhone 17 и прошлогодней серии iPhone 16 Pro в списке нет.
Также в ТОП-10 оказались iPad Air с 11-дюймовым экраном и чипом Apple M3, iPad Pro 6 и 13-дюймовым iPad Air 2024 года.
