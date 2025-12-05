0 800 307 555
Смартфоны подорожают еще на 20% в 2026 году — причина

Смартфоны с каждым годом дорожают из-за камер, экранов и мощных процессоров. Но в 2026 году к этому списку прибавится еще один ключевой фактор — память. Ее нехватка уже бьет по рынку, и первыми это ощутят покупатели гаджетов.
Об этом пишет CNN Business.

Почему возник дефицит памяти

Причина дефицита — взрывной рост инфраструктуры для искусственного интеллекта. Meta, Microsoft, Google и другие техногиганты массово строят дата-центры и скупают память для серверов. В результате обычным смартфонам и ноутбукам ее попросту не хватает.
По оценкам McKinsey, к 2030 году компании вложат около $7 трлн в инфраструктуру дата-центров по всему миру.
Компания Micron, занимающаяся производством памяти и хранилищ данных, объявила о выходе с рынка потребительской памяти, ссылаясь на «скачок спроса», вызванный ростом, обусловленным искусственным интеллектом, в центрах обработки данных.

Цены на память резко растут

Исследовательская компания TrendForce, анализирующая отрасль полупроводников, оценивает, что рост цен на память сделал производство смартфонов на 8−10% дороже в 2025 году (при этом более высокие производственные затраты не всегда приводят к более высоким потребительским ценам по разным причинам).
Аналитики Counterpoint Research прогнозируют рост цен на память на 30% в IV квартале 2025 года и еще на 20% - в начале 2026 года. Поэтому IDC уже предупреждает: мировой рынок смартфонов в 2026 году может сократиться на 0,9%.
Больше всего это ударит по дешевым Android-смартфонам — в этом сегменте почти нет запаса по марже, так что производителям будет сложно избежать повышения цен.
Как говорят эксперты, компании также могут отложить запуски некоторых телефонов, чтобы сосредоточиться на дорогих моделях, которые могут быть более прибыльными.

Что будет дальше

Ожидается, что средняя цена смартфона в 2026 году вырастет до $465 против $457 в 2025 году, а общий объем рынка может достичь рекордных $578,9 млрд.
В то же время, аналитики прогнозируют, что в конце 2026 года ситуация может стабилизироваться — после адаптации цепей поставки рост цен замедлится или остановится.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
vctr.media
