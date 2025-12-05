Полиция опровергла фейк о новом дорожном знаке в Украине
В соцсетях распространяется информация о якобы появлении в Украине нового дорожного знака — белого ромба на синем фоне, который якобы обозначает специальную полосу движения. Это фейк.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Что говорят в полиции
В полиции отмечают: никаких новых дорожных знаков с белым ромбом в Украине не вводили. Действующие ПДД и государственный стандарт ГСТУ 4100:2021 не предусматривают ни такого знака, ни правил его применения.
Также отсутствуют какие-либо проекты изменений в нормативные документы, которые могли бы разрешить использование этого знака в Украине.
Ранее в сети утверждали, что такой знак якобы предназначен для отдельных категорий транспорта, в частности:
- общественного транспорта,
- такси,
- автомобилей с двумя и более пассажирами,
- электромобилей.
В полиции призывают водителей не доверять непроверенным источникам и проверять информацию по официальным сообщениям.
Ранее мы объясняли, что означают знаки с радиоволнами, которые можно часто увидеть на дорогах Европы.
