Полиция опровергла фейк о новом дорожном знаке в Украине

В соцсетях распространяется информация о якобы появлении в Украине нового дорожного знака — белого ромба на синем фоне, который якобы обозначает специальную полосу движения. Это фейк.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Что говорят в полиции

В полиции отмечают: никаких новых дорожных знаков с белым ромбом в Украине не вводили. Действующие ПДД и государственный стандарт ГСТУ 4100:2021 не предусматривают ни такого знака, ни правил его применения.

Также отсутствуют какие-либо проекты изменений в нормативные документы, которые могли бы разрешить использование этого знака в Украине.

Ранее в сети утверждали, что такой знак якобы предназначен для отдельных категорий транспорта, в частности:

общественного транспорта,

такси,

автомобилей с двумя и более пассажирами,

электромобилей.

В полиции призывают водителей не доверять непроверенным источникам и проверять информацию по официальным сообщениям.

