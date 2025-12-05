0 800 307 555
Kia готовит замену седану Stinger

Технологии&Авто
Kia готовит замену седану Stinger
Kia готовит замену седану Stinger
Корейский автопроизводитель Kia обнародовал первые изображения своей новой электрической модели, которая станет идейным преемником известного седана Stinger. На опубликованных фото виден элегантный четырехдверный автомобиль с длинной колесной базой и необычными очертаниями кузова, которые отличаются от существующих электромобилей бренда.
Новинка имеет более изогнутую форму, а крыша напоминает пузырь. Интерьер пока не показан, но эксперты предполагают, что автомобиль получит нетрадиционный руль с электрическим управлением. Вместо классических зеркал заднего вида Kia установила камеры на уровне дневных огней.
Kia готовит замену седану Stinger
Пресс-служба компании не раскрывает точную дату полного представления модели и ее окончательное название. Ранее президент Kia Хо-сун Сонг заявил, что компания рассматривает электромобиль, который будет позиционироваться как спортивный, аналогично Stinger GT, чтобы улучшить восприятие бренда среди потребителей.
Предполагается, что новый седан получит название EV7 или EV8 и займет позицию между кроссовером EV6 и внедорожником EV9. Модель станет частью стратегии Kia расширить линейку производительных электромобилей.
Если автомобиль будет ориентирован на высокую производительность, то он может заменить нынешний EV6 GT, оснащенный двумя двигателями с суммарной мощностью до 641 лошадиной силы на все колеса. Новинка также может получить систему, имитирующую работу двигателя внутреннего сгорания с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой для более реалистичного опыта вождения.
По материалам:
MMR
Авто
