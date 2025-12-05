Kia готовит замену седану Stinger 05.12.2025, 00:25 — Технологии&Авто

Kia готовит замену седану Stinger

Корейский автопроизводитель Kia обнародовал первые изображения своей новой электрической модели, которая станет идейным преемником известного седана Stinger. На опубликованных фото виден элегантный четырехдверный автомобиль с длинной колесной базой и необычными очертаниями кузова, которые отличаются от существующих электромобилей бренда.

Новинка имеет более изогнутую форму, а крыша напоминает пузырь. Интерьер пока не показан, но эксперты предполагают, что автомобиль получит нетрадиционный руль с электрическим управлением. Вместо классических зеркал заднего вида Kia установила камеры на уровне дневных огней.

Пресс-служба компании не раскрывает точную дату полного представления модели и ее окончательное название. Ранее президент Kia Хо-сун Сонг заявил, что компания рассматривает электромобиль, который будет позиционироваться как спортивный, аналогично Stinger GT, чтобы улучшить восприятие бренда среди потребителей.

Предполагается, что новый седан получит название EV7 или EV8 и займет позицию между кроссовером EV6 и внедорожником EV9. Модель станет частью стратегии Kia расширить линейку производительных электромобилей.

Если автомобиль будет ориентирован на высокую производительность, то он может заменить нынешний EV6 GT, оснащенный двумя двигателями с суммарной мощностью до 641 лошадиной силы на все колеса. Новинка также может получить систему, имитирующую работу двигателя внутреннего сгорания с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой для более реалистичного опыта вождения.

