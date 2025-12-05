В Украине выпустят новый автомобиль 05.12.2025, 01:26 — Технологии&Авто

В Украине выпустят новый автомобиль

Украинский минигрузовой фургон будет предложен с двумя вариантами двигателей (VW 1.4 TDI или 1.6 MPI), грузоподъемностью до 1 тонны и объемом 5 м³.

Об этом сообщает Автоцентр.

Проект этой интересной модели сделал украинский дизайнер Романом Прядко, известный нашим читателям по ярким проектам моделей ЗАЗ и ЛуАЗ.

«Название BEEZY не зря перекликается с образом пчелы: маленькой, но неутомимой труженицы, работающей точно, быстро и слаженно. BEEZY — это движение, мастерство и способность работать легко, но результативно. Так же, как пчела без лишних слов делает свое дело, BEEZY создается для тех, кто берет и делает. История доказывает, что в трудные периоды именно грузовые автомобили становились основой восстановления страны. Они перевозили материалы, продукты, технику — все, что позволяло экономике оживать», — отмечает Роман.

В основу работы положен принцип «просто-дешево-сердито», поэтому «электрички» были отброшены сразу и выбрана практичность, а именно два мотора на выбор: дизельный или бензиновый.

Основными конкурентами Beezy станут японские кей-кары (Mitsubishi Delica, Daewoo Labo, Daihatsu HiJet, Honda Acty, Mitsubishi Minicab Truck), устаревший УАЗ-452, а также популярные Renault Kangoo Express и VW Transporter T3.

