Hyundai представил мобильную роботизированную платформу с искусственным интеллектом
Южнокорейская Hyundai Motor Group представила в среду, 3 декабря, мобильную роботизированную платформу с искусственным интеллектом Mobile Eccentric Droid.
Об этом сообщает Bloomberg.
Robotics Lab, запущенная Hyundai Motor Group еще в 2019 году, разработала Mobile Eccentric Droid (MED).
Массовое производство MED запланировано на первую половину следующего года. Ожидается, что продажи платформы также начнутся в 2026 году.
Хотя компания не предоставила подробностей относительно цены робота или планируемых объемов производства, Hyundai надеется, что продажи MED достигнут 10 тыс. единиц в течение трех лет.
В компании рассказали, что MED — это, по сути, платформа на четырех колесах, но ее автономная навигация и интегрированные датчики позволяют использовать ее для различных задач: от доставки до кинопроизводства.
Сама платформа очень похожа на транспортные средства с точки зрения программного обеспечения.
Это означает, что инновации и уроки, полученные от MED, могут быть применены в автомобильном бизнесе, и наоборот.
В настоящее время южнокорейская компания является частью автопроизводителей, которые углубляют свой вклад в робототехнику, которая предлагает им не только новый источник дохода, но и меняет способ производства автомобилей и впечатление водителей от управления автомобилем.
Hyundai планирует инвестировать 125 трлн вон (85 млрд долл.) в Южной Корее в течение следующих пяти лет в искусственный интеллект, робототехнику и другие новые технологии.
