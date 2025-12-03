Hyundai представил мобильную роботизированную платформу с искусственным интеллектом Сегодня 23:24 — Технологии&Авто

Hyundai представил мобильную роботизированную платформу с искусственным интеллектом

Южнокорейская Hyundai Motor Group представила в среду, 3 декабря, мобильную роботизированную платформу с искусственным интеллектом Mobile Eccentric Droid.

Об этом сообщает Bloomberg.

Robotics Lab, запущенная Hyundai Motor Group еще в 2019 году, разработала Mobile Eccentric Droid (MED).

Массовое производство MED запланировано на первую половину следующего года. Ожидается, что продажи платформы также начнутся в 2026 году.

Хотя компания не предоставила подробностей относительно цены робота или планируемых объемов производства, Hyundai надеется, что продажи MED достигнут 10 тыс. единиц в течение трех лет.

В компании рассказали, что MED — это, по сути, платформа на четырех колесах, но ее автономная навигация и интегрированные датчики позволяют использовать ее для различных задач: от доставки до кинопроизводства.

Сама платформа очень похожа на транспортные средства с точки зрения программного обеспечения.

Это означает, что инновации и уроки, полученные от MED, могут быть применены в автомобильном бизнесе, и наоборот.

В настоящее время южнокорейская компания является частью автопроизводителей, которые углубляют свой вклад в робототехнику, которая предлагает им не только новый источник дохода, но и меняет способ производства автомобилей и впечатление водителей от управления автомобилем.

Hyundai планирует инвестировать 125 трлн вон (85 млрд долл.) в Южной Корее в течение следующих пяти лет в искусственный интеллект, робототехнику и другие новые технологии.

Укрінформ

