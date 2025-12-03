0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 новых легковушек в ноябре (инфографика)

Технологии&Авто
20
ТОП-10 новых легковушек в ноябре (инфографика)
ТОП-10 новых легковушек в ноябре (инфографика)
Как сообщает Укравтопром, титул лидера рынка в ноябре смог вернуть себе RENAULT Duster. В прошлом месяце из десяти самых популярных моделей было сформировано 35% украинского рынка новых легковых автомобилей.
В десятку бестселлеров в очередной раз попали только кроссоверы.
ТОП-10 новых легковушек в ноябре (инфографика)
Ранее эксперты выбрали лучший подержанный семейный автомобиль в 2025 году. Им стал хорошо известный миллионам автомобилистов Volkswagen Polo.
В среднем большинство новых машин за первые три года теряют 30−40% стоимости. Но некоторые автомобили благодаря надежности, репутации и стабильному спросу обесцениваются гораздо медленнее. Какие это авто — смотрите в нашей инфографике.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems