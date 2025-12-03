ТОП-10 новых легковушек в ноябре (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 новых легковушек в ноябре (инфографика)

Как сообщает Укравтопром, титул лидера рынка в ноябре смог вернуть себе RENAULT Duster. В прошлом месяце из десяти самых популярных моделей было сформировано 35% украинского рынка новых легковых автомобилей.

В десятку бестселлеров в очередной раз попали только кроссоверы.

Ранее эксперты выбрали лучший подержанный семейный автомобиль в 2025 году. Им стал хорошо известный миллионам автомобилистов Volkswagen Polo.

В среднем большинство новых машин за первые три года теряют 30−40% стоимости. Но некоторые автомобили благодаря надежности, репутации и стабильному спросу обесцениваются гораздо медленнее. Какие это авто — смотрите в нашей инфографике.

