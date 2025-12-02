0 800 307 555
Как изменились цены на подержанные авто в Украине за год (инфографика)

Технологии&Авто
Эксперты Института исследований авторынка проанализировали ценовую динамику на вторичном рынке легковых автомобилей за последний год. Данные показывают, что рынок разделился. Технологичные и экономичные авто растут в цене, а традиционные топливные сегменты дешевеют.
Эксперт авторынка Остап Новицкий отметил, что рынок демонстрирует четкую поляризацию. Бензиновые авто остаются стабильным сегментом, а дизельные авто и авто с ГБО дешевеют и становятся вариантом для покупателей с ограниченным бюджетом.
По его словам, рост цен в сегменте гибридов есть следствие малого количества предложений, что создает иллюзию существенных колебаний. На рынке электромобилей, по его мнению, срабатывает фактор ожидаемого налогового роста, поэтому владельцы не снижают цены и учитывают будущие расходы импортеров в текущей стоимости авто.
Инфографика: eauto.org.ua
Удешевление дизельных автомобилей и машин с ГБО

Самая заметная тенденция года связана с понижением стоимости авто в классических топливных категориях.
Медианная цена дизельных авто год назад была на уровне $7900. В течение года она снизилась до $7000.
Сегмент авто с ГБО подешевел еще больше. Медианная стоимость снизилась с $3700 до $3000. Автомобили с газовыми установками фактически стали самым низким ценовым уровнем на рынке и рассматриваются как самый доступный способ передвижения.

Стабильность на рынке бензиновых автомобилей

Цены на бензиновые авто демонстрируют относительную устойчивость. Год начался с показателя $6700, в феврале медиана упала до $6000, но к ноябрю 2025 снова поднялась до $6650.
Бензиновые модели остаются прогнозируемым и ясным выбором для покупателей и не показывают резких колебаний.

Нестабильность в сегменте гибридов

Сегмент гибридных автомобилей остается нестабильным. Медианная цена выросла с $16 500 до $20 000 в сентябре, а к концу года составила $19 100. Рост на 15% не отражает реального изменения стоимости моделей.
Ключевая причина заключается в очень малой доле рынка, которая составляет около 2%. Любое изменение в структуре предложения влияет на показатели.
Эксперты объясняют, что поставки партии более новых авто повышают среднюю цену, а после их продажи рынок снова возвращается к более старым моделям.

Рост цен на электромобили

Несмотря на рост предложения, цены поднялись с $15,8 тысяч весной до $17,000 в ноябре.
Главной причиной стало приближение 2026 года, когда должна вернуться уплата НДС на импорт электромобилей. Продавцы учитывают грядущие изменения и корректируют цены имеющихся автомобилей еще до введения новых правил.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Авто
