Rolls-Royce готовит новый электрический Cullinan (фото)

Флагманский внедорожник Rolls-Royce готовится сменить поколение. Хотя новый Cullinan сохраняет знакомый силуэт и мгновенно узнается даже под плотным камуфляжем, за классическими пропорциями скрываются гораздо более глубокие изменения — как в дизайне, так и в технике. Прототипы уже заметили во время зимних испытаний в Скандинавии и дают четкий сигнал: Cullinan входит в новую эру бренда.
Эволюция стиля с намеком на Spectre
На первый взгляд новый Cullinan выглядит знакомо, но стоит присмотреться, и становится понятно, что дизайн серьезно переделали.
Передняя часть получила разделенную оптику, а радиаторная решетка смотрится шире и массивнее.
Нижний воздухозаборник по форме напоминает уже используемый на электрическом купе Spectre.
Дальше по кузову — более выпуклый капот, четче плечевая линия и обновленная «оранжерея» с измененными пропорциями окон.
Новые дверные ручки теперь лучше интегрированы в кузов и смотрятся не такими декоративными, как раньше.
Задняя часть без компромиссов
Корма также претерпела изменения, хотя они не бросаются в глаза сразу. Вертикальные задние фонари получили новую графику, дверь багажника была переделана, а номерной знак теперь расположен в бампере. Там же появились горизонтальные отражатели.
Но главной деталью является полное отсутствие выхлопных труб. Это не дизайнерская блажь, а прямой намек на ключевое изменение в концепции модели.
Полностью электрический Cullinan
По словам фотографов-шпионов, новый Rolls-Royce Cullinan будет полностью электрическим. И это логичный шаг, ведь бренд уже заявил о переходе на электротягу — первым серийным электромобилем стал Spectre.
Ожидается, что Cullinan второго поколения использует ту же архитектуру роскоши, что и купе, но с адаптацией под больший и более тяжелый кузов.
Для сравнения, Spectre оснащается батареей на 102 кВт-ч и двухмоторной полноприводной системой мощностью 584 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
В версии Black Badge эти характеристики растут до 659 л.с. и 1075 Нм. По всей вероятности, электрический Cullinan получит еще больший аккумулятор и мощность на уровне около 600 л.с. или больше.
Премьера не скоро
Запуск нового Cullinan ожидается не раньше 2028 года, так что подробности еще долго будут оставаться под завесой тайны.
В то же время это означает, что Bentley успеет раньше представить свой электрический кроссовер и временно опередить Rolls-Royce в сегменте ультралюксовых EV-SUV.
