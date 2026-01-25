Rolls-Royce готовит новый электрический Cullinan (фото) Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

Тестовый прототип Rolls-Royce Cullinan, Фото: Carscoops

Флагманский внедорожник Rolls-Royce готовится сменить поколение. Хотя новый Cullinan сохраняет знакомый силуэт и мгновенно узнается даже под плотным камуфляжем, за классическими пропорциями скрываются гораздо более глубокие изменения — как в дизайне, так и в технике. Прототипы уже заметили во время зимних испытаний в Скандинавии и дают четкий сигнал: Cullinan входит в новую эру бренда.

Об этом пишет Carscoops

Эволюция стиля с намеком на Spectre

На первый взгляд новый Cullinan выглядит знакомо, но стоит присмотреться, и становится понятно, что дизайн серьезно переделали.

Передняя часть получила разделенную оптику, а радиаторная решетка смотрится шире и массивнее.

Прототип электрического Rolls-Royce Cullinan, Фото: Carscoops

Нижний воздухозаборник по форме напоминает уже используемый на электрическом купе Spectre.

Дальше по кузову — более выпуклый капот, четче плечевая линия и обновленная «оранжерея» с измененными пропорциями окон.

Прототип электрического Rolls-Royce Cullinan, Фото: Carscoops

Новые дверные ручки теперь лучше интегрированы в кузов и смотрятся не такими декоративными, как раньше.

Задняя часть без компромиссов

Корма также претерпела изменения, хотя они не бросаются в глаза сразу. Вертикальные задние фонари получили новую графику, дверь багажника была переделана, а номерной знак теперь расположен в бампере. Там же появились горизонтальные отражатели.

Задняя часть Rolls-Royce Cullinan, Фото: Carscoops

Но главной деталью является полное отсутствие выхлопных труб. Это не дизайнерская блажь, а прямой намек на ключевое изменение в концепции модели.

Полностью электрический Cullinan

По словам фотографов-шпионов, новый Rolls-Royce Cullinan будет полностью электрическим. И это логичный шаг, ведь бренд уже заявил о переходе на электротягу — первым серийным электромобилем стал Spectre.

Прототип электрического Rolls-Royce Cullinan, Фото: Carscoops

Ожидается, что Cullinan второго поколения использует ту же архитектуру роскоши, что и купе, но с адаптацией под больший и более тяжелый кузов.

Для сравнения, Spectre оснащается батареей на 102 кВт-ч и двухмоторной полноприводной системой мощностью 584 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

В версии Black Badge эти характеристики растут до 659 л.с. и 1075 Нм. По всей вероятности, электрический Cullinan получит еще больший аккумулятор и мощность на уровне около 600 л.с. или больше.

Премьера не скоро

Запуск нового Cullinan ожидается не раньше 2028 года, так что подробности еще долго будут оставаться под завесой тайны.

В то же время это означает, что Bentley успеет раньше представить свой электрический кроссовер и временно опередить Rolls-Royce в сегменте ультралюксовых EV-SUV.

