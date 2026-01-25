Украинцы теряют интерес к дизельным автомобилям
Спрос на автомобили с дизельными двигателями падает. В прошлом году украинцы приобрели 64,5 тыс. таких автомобилей, что на 12% меньше, чем в 2024 году.
Дизельные бестселлеры прошлого года
В частности, за год украинский автопарк пополнили 14,2 тыс. новых авто (-20%) и 50,3 тыс. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-9%).
Как отмечают аналитики, на рынке новых легковушек дизельные автомобили охватили 17,4% продаж, тогда как в 2024 году их доля составляла 25,6%.
Среди ввезенных подержанных легковушек доля дизельных машин составила 18,3%, по сравнению с 24,8% годом ранее.
ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:
- Renault Duster — 3524 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 1830 автомобилей;
- Volkswagen Touareg — 1388 автомобилей;
- Škoda Kodiaq — 858 авто;
- Volkswagen Tiguan — 823 авто.
ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто:
- Renault Mégane — 4186 авто;
- Nissan Qashqai — 3444 авто;
- Škoda Octavia — 3259 автомобилей;
- Volkswagen Passat — 2773 авто;
- Volkswagen Golf — 1790 авто.
Какие китайские автомобили выбирали украинцы в 2025 году
Ранее Finance.ua писал, что за 2025 год украинский авторынок пополнили почти 29,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это в два раза превышает показатели 2024 года. Лидером рынка стал Volkswagen ID.Unyx.
