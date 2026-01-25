0 800 307 555
Украинцы теряют интерес к дизельным автомобилям

Технологии&Авто
Спрос на автомобили с дизельными двигателями падает. В прошлом году украинцы приобрели 64,5 тыс. таких автомобилей, что на 12% меньше, чем в 2024 году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Дизельные бестселлеры прошлого года

В частности, за год украинский автопарк пополнили 14,2 тыс. новых авто (-20%) и 50,3 тыс. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-9%).
Как отмечают аналитики, на рынке новых легковушек дизельные автомобили охватили 17,4% продаж, тогда как в 2024 году их доля составляла 25,6%.
Среди ввезенных подержанных легковушек доля дизельных машин составила 18,3%, по сравнению с 24,8% годом ранее.
ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:
  1. Renault Duster — 3524 авто;
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 1830 автомобилей;
  3. Volkswagen Touareg — 1388 автомобилей;
  4. Škoda Kodiaq — 858 авто;
  5. Volkswagen Tiguan — 823 авто.
ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто:
  1. Renault Mégane — 4186 авто;
  2. Nissan Qashqai — 3444 авто;
  3. Škoda Octavia — 3259 автомобилей;
  4. Volkswagen Passat — 2773 авто;
  5. Volkswagen Golf — 1790 авто.

Какие китайские автомобили выбирали украинцы в 2025 году

Ранее Finance.ua писал, что за 2025 год украинский авторынок пополнили почти 29,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это в два раза превышает показатели 2024 года. Лидером рынка стал Volkswagen ID.Unyx.
По материалам:
Finance.ua
Авто
