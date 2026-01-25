Украинцы теряют интерес к дизельным автомобилям Сегодня 19:07 — Технологии&Авто

Спрос на автомобили с дизельными двигателями падает. В прошлом году украинцы приобрели 64,5 тыс. таких автомобилей, что на 12% меньше, чем в 2024 году.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Дизельные бестселлеры прошлого года

В частности, за год украинский автопарк пополнили 14,2 тыс. новых авто (-20%) и 50,3 тыс. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-9%).

Как отмечают аналитики, на рынке новых легковушек дизельные автомобили охватили 17,4% продаж, тогда как в 2024 году их доля составляла 25,6%.

Среди ввезенных подержанных легковушек доля дизельных машин составила 18,3%, по сравнению с 24,8% годом ранее.

ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:

Renault Duster — 3524 авто; Toyota Land Cruiser Prado — 1830 автомобилей; Volkswagen Touareg — 1388 автомобилей; Škoda Kodiaq — 858 авто; Volkswagen Tiguan — 823 авто.

ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто:

Renault Mégane — 4186 авто; Nissan Qashqai — 3444 авто; Škoda Octavia — 3259 автомобилей; Volkswagen Passat — 2773 авто; Volkswagen Golf — 1790 авто.

