Hyundai представила недорогой автодом для двоих в футуристическом стиле (фото)

Hyundai Staria переделали на автодом
Новый Hyundai Staria Camper дебютировал в статусе концепта на выставке домов на колесах в Штутгарте и автопроизводитель планирует запустить его в производство.
Футуристический минивэн Hyundai Staria получил подъемную крышу для увеличения внутреннего пространства и раскладывающийся тент.
В его салоне передние сиденья разворачиваются на 180 градусов, а кресла второго и третьего рядов раскладываются и образуют двуспальную кровать. Также есть два раскладных стола и несколько шкафов.
Дом на колесах планируют запустить в серию
Кроме того, оборудовали небольшую кухню с холодильником, индукционной плитой и раковиной. Установили даже портативный душ с баком для воды. Окна Hyundai Staria могут менять степень тонировки.
В салоне разлагаются сиденья
Для управления различными функциями новый автодом Hyundai Staria Camper оснастили специальным планшетом.
Электрооборудование питается от дополнительной батареи и солнечных панелей на крыше.
Автодом получил портативную кухню
В Hyundai заявили, что серийный дом на колесах может даже получить электрическую установку.
Hyundai Staria Camper оснастили портативным душем
