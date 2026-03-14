0 800 307 555
ру
Honda возродила модель Insight в формате электрического кроссовера (фото)

Технологии&Авто
1
Имя Insight, ранее известное по хэтчбекам и седанам, теперь использует кроссовер, Фото: Honda
Компания Honda представила новую модель Honda Insight для японского рынка. Если раньше это имя использовали для гибридных хэтчбеков и седанов, то теперь Insight превратился в электрический кроссовер.
Об этом пишет «Корреспондент».
Фактически новинка — это переименованная версия электрокроссовера Honda e: NS2, производимого в Китае на совместном предприятии с Dongfeng Motor. Конкретно эту модель Honda решила вывести на японский рынок под знакомым именем.
Honda представила новую электрическую модель Honda Insight, Фото: Honda
Длина кроссовера составляет 4788 мм, а колесная база — 2735 мм. Электромобиль оснащен передним электродвигателем мощностью 201 л. с. и батареей емкостью 68,8 кВт·ч производства CATL. По китайскому циклу CLTC запас хода достигает 545 км, тогда как по более реалистичному стандарту WLTC он составляет около 500 км.
Электромобиль оснащен передним электродвигателем, Фото: Honda
Для японского рынка автомобиль получил праворульное исполнение. Во внешнем облике отличаются светодиодная оптика с подсвеченным логотипом Honda, скрытые дверные ручки и 18-дюймовые колесные диски. В режиме Sport активируются синтетические звуковые эффекты, имитирующие работу мотора.
Электрический кроссовер Honda Insight, Фото: Honda
В салоне установлен большой центральный дисплей мультимедийной системы, аудиосистема Bose с 12 динамиками и цифровое зеркало заднего вида со встроенным видеорегистратором. Также предусмотрены панорамный люк в крыше и проекционный дисплей.
В салоне установлен большой центральный дисплей мультимедийной системы, Фото: Honda
Несмотря на запуск новинки, компания не рассчитывает на высокие продажи. В Японии электромобили занимают менее 2% автомобильного рынка, поэтому Honda планирует реализовывать примерно 3 тысячи кроссоверов Insight в год. Прием заказов на модель будет открыт уже в марте.
Салон автомобиля Honda Insight, Фото: Honda
По материалам:
Корреспондент.net
Авто
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems