Honda возродила модель Insight в формате электрического кроссовера (фото)
Компания Honda представила новую модель Honda Insight для японского рынка. Если раньше это имя использовали для гибридных хэтчбеков и седанов, то теперь Insight превратился в электрический кроссовер.
Фактически новинка — это переименованная версия электрокроссовера Honda e: NS2, производимого в Китае на совместном предприятии с Dongfeng Motor. Конкретно эту модель Honda решила вывести на японский рынок под знакомым именем.
Длина кроссовера составляет 4788 мм, а колесная база — 2735 мм. Электромобиль оснащен передним электродвигателем мощностью 201 л. с. и батареей емкостью 68,8 кВт·ч производства CATL. По китайскому циклу CLTC запас хода достигает 545 км, тогда как по более реалистичному стандарту WLTC он составляет около 500 км.
Для японского рынка автомобиль получил праворульное исполнение. Во внешнем облике отличаются светодиодная оптика с подсвеченным логотипом Honda, скрытые дверные ручки и 18-дюймовые колесные диски. В режиме Sport активируются синтетические звуковые эффекты, имитирующие работу мотора.
В салоне установлен большой центральный дисплей мультимедийной системы, аудиосистема Bose с 12 динамиками и цифровое зеркало заднего вида со встроенным видеорегистратором. Также предусмотрены панорамный люк в крыше и проекционный дисплей.
Несмотря на запуск новинки, компания не рассчитывает на высокие продажи. В Японии электромобили занимают менее 2% автомобильного рынка, поэтому Honda планирует реализовывать примерно 3 тысячи кроссоверов Insight в год. Прием заказов на модель будет открыт уже в марте.
