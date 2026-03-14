Место для вашей рекламы

Porsche опровергла слухи об отмене электрических Boxster и Cayman

Шпионское фото электрического Porsche Cayman, Фото: KGP Photography
В компании Porsche заявили, что слухи об отмене электрических версий спортивных моделей Porsche 718 Boxster и Porsche 718 Cayman не соответствуют действительности. Хотя официальная дата дебюта электрических преемников пока не объявлена, в компании уверяют, что работа над ними продолжается.
Еще четыре года назад Porsche объявила о намерении заменить линейку 718 полностью электрическими моделями.
Бензиновые версии с двигателями внутреннего сгорания перестали выпускать в октябре прошлого года, однако электрические замены до сих пор не были представлены. Поэтому в сети стали появляться предположения, что проект могут вообще закрыть.
Руководитель Porsche Cars Australia Дэниел Шмоллингер опроверг эти слухи. По его словам, у него уже была возможность протестировать будущий электрический спорткар на гоночном треке и остался очень поражен.
По ощущениям автомобиль сохраняет характерную для Boxster управляемость и ощущение от вождения, а электродвигатель делает динамику еще более внятной.
Шпионское фото электрического Porsche Cayman, Фото: KGP Photography
В то же время, компания частично отошла от начальной стратегии полной электрификации. В Porsche уже заявили, что «топовые» версии моделей 718 могут снова получить бензиновые двигатели.
Пока не ясно, речь идет о модернизированных версиях предыдущего поколения 718 или об адаптации новой платформы PPE Sport, которая разрабатывалась для электромобилей.
По данным инсайдеров, первоначально Porsche может вернуть бензиновые версии 718 в виде эволюции поколения 982, оснащенной электрифицированным шестицилиндровым оппозитным двигателем от Porsche 911 GTS.
Такие модели могут стать временным решением до появления нового поколения Boxster и Cayman, потенциально поддерживающего как электрические, так и традиционные силовые установки.
В компании отмечают, что руководство регулярно пересматривает стратегию развития и оценивает разные варианты. Поэтому Porsche не исключает сценария, при котором будущие Boxster и Cayman будут предлагаться сразу в двух версиях — с электрическим приводом и с двигателями внутреннего сгорания.
Это позволит бренду удовлетворить как поклонников электромобилей, так и поклонников классических спортивных авто.
Место для вашей рекламы
