Porsche может отказаться от электрического 718 из-за затрат и падения интереса
Компания Porsche рассматривает возможность отмены полностью электрической версии модели 718 из-за финансовых трудностей и падения интереса к электромобилям.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.
Почему продажи Porsche сократились в 2025 году
В 2025 г. глобальные продажи Porsche сократились примерно на 10%. Основной причиной стало снижение спроса в Китае. Параллельно резко возросли операционные расходы, в частности из-за крупных инвестиций в электрификацию, тогда как интерес к электрокарам, по данным источников, фактически вышел на плато.
Производство предыдущих Porsche 718 Boxster и Cayman прекратили раньше запланированного срока. Причина — эти модели не отвечали новым европейским требованиям по системам помощи водителю и «кибербезопасности», которые теперь обязательны для массовых автомобилей.
Дорогие ограниченные версии под эти правила не подпадали из-за малого объема производства.
В Porsche решили не переделывать старый 718 под новые нормы, поскольку следующее поколение планировалось сделать полностью электрическим уже через несколько лет. Поэтому бензиновую версию сняли с производства, рассчитывая на скорый запуск EV.
Впрочем, электромобили оказались менее популярными, чем ожидала отрасль. По информации Bloomberg, в компании теперь обсуждают возможность полного отказа от батарейного 718. Генеральный директор Михаэль Ляйтерс, который недавно сменил Оливера Блюме, якобы колеблется из-за роста задержек и расходов.
Первоначально Porsche предполагала, что электрический 718 будут продавать параллельно с бензиновой версией в конце 2025 года. Но старую модель уже убрали из линейки, а дебют электрокара отложили.
Последние месяцы внутри компании обсуждали вариант платформы, которая могла бы поддерживать несколько типов силовых установок — электрическую, бензиновую или гибридную. Это позволило бы увеличить продажи и выполнить европейские экологические требования. Однако изменение концепции в середине разработки означает большие потери времени и денег.
Официально Porsche не подтвердила, что электрический 718 отменен. Комментарии Bloomberg базируются на анонимных источниках.
Ситуацию усложняет то, что 718 всегда позиционировались как легкий и маневренный спорткар начального уровня. Электрическая версия потеряла бы преимущество малого веса, хотя сохранила бы низкий центр масс. Если же одну платформу адаптировать и под электромотор, и под двигатель внутреннего сгорания, это может ухудшить баланс авто и увеличить себестоимость, что, вероятно, скажется на цене для покупателей.
Ранее уже появлялись слухи о задержках проекта из-за проблем с управляемостью даже в чисто электрическом варианте. Теперь же не исключают, что Porsche может вообще отказаться от модели.
Ориентировочный дебют 718 EV перенесли на позже этого года, а начало производства предварительно планируют на начало 2027 года.
