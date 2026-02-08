Как выбрать номерной знак при регистрации авто: бесплатные и платные комбинации Сегодня 14:21 — Технологии&Авто

Сколько стоит услуга выбора номерного знака

При первой регистрации или перерегистрации транспортного средства автовладельцы могут самостоятельно выбирать государственные номерные знаки. Доступны как бесплатные, так и платные композиции.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Бесплатные комбинации

Номерной знак выдается в порядковом смысле, то есть тот, который последний в электронной системе.

Автовладелец может отказаться от предлагаемой комбинации и выбрать другую из имеющихся бесплатных вариантов.

За услугу выбора конкретной бесплатной комбинации необходимо оплатить 360 грн.

Также при регистрации или перерегистрации транспортного средства производятся обязательные платежи:

административная услуга — 350 грн;

бланк свидетельства о регистрации — 606 грн;

номерной знак — 350 грн;

возможна комиссия платежной системы или банка.

Квитанция об оплате выбора номерной комбинации подается администратору вместе с другими платежными документами.

Платные комбинации

Стоимость номерного знака с платной комбинацией колеблется от 4800 до 96 000 грн.

При этом услуга выбора комбинации в 360 грн. не оплачивается, но остаются обязательные платежи за административную услугу (350 грн.) и бланк свидетельства о регистрации (606 грн.). Дополнительно оплачивается комиссия платежной системы или банка.

К платным комбинациям относятся номерные знаки, которые:

содержат повторяющиеся или одинаковые цифры (например, 1111, 2020, 7777);

имеют последовательные или зеркальные числа (1234, 2112, 3003);

относятся к утвержденным категориям платных номеров в соответствии с перечнем, установленным МВД.

