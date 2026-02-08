0 800 307 555
Как выбрать номерной знак при регистрации авто: бесплатные и платные комбинации

Технологии&Авто
Сколько стоит услуга выбора номерного знака
При первой регистрации или перерегистрации транспортного средства автовладельцы могут самостоятельно выбирать государственные номерные знаки. Доступны как бесплатные, так и платные композиции.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Бесплатные комбинации

Номерной знак выдается в порядковом смысле, то есть тот, который последний в электронной системе.
Автовладелец может отказаться от предлагаемой комбинации и выбрать другую из имеющихся бесплатных вариантов.
За услугу выбора конкретной бесплатной комбинации необходимо оплатить 360 грн.
Также при регистрации или перерегистрации транспортного средства производятся обязательные платежи:
  • административная услуга — 350 грн;
  • бланк свидетельства о регистрации — 606 грн;
  • номерной знак — 350 грн;
  • возможна комиссия платежной системы или банка.
Квитанция об оплате выбора номерной комбинации подается администратору вместе с другими платежными документами.

Платные комбинации

Стоимость номерного знака с платной комбинацией колеблется от 4800 до 96 000 грн.
При этом услуга выбора комбинации в 360 грн. не оплачивается, но остаются обязательные платежи за административную услугу (350 грн.) и бланк свидетельства о регистрации (606 грн.). Дополнительно оплачивается комиссия платежной системы или банка.
К платным комбинациям относятся номерные знаки, которые:
  • содержат повторяющиеся или одинаковые цифры (например, 1111, 2020, 7777);
  • имеют последовательные или зеркальные числа (1234, 2112, 3003);
  • относятся к утвержденным категориям платных номеров в соответствии с перечнем, установленным МВД.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Payment systems