Названы крупнейшие автомобильные рынки ЕС

24
Кто продает больше всего авто в ЕС
Кто продает больше всего авто в ЕС, Фото: freepik
По итогам 2025 г. в странах ЕС было реализовано более 10,8 млн новых легковых автомобилей. Крупнейшим автомобильным рынком ЕС традиционно осталась Германия.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Крупнейшие автомобильные рынки ЕС

Самые высокие темпы роста среди крупных рынков продемонстрировала Испания, тогда как Франция и Италия завершили год снижением регистраций новых авто.
ТОП-5 крупнейших рынков Евросоюза:
  • Германия — 2 857 591 авто (+1,4%);
  • Франция — 1 632 152 ед. (-5%);
  • Италия — 1 524 843 ед. (-2,1%);
  • Испания — 1 148 650 ед. (+12,9%);
  • Польша — 597 435 ед. (+8,3%).
Самыми маленькими рынками ЕС были:
  • Литва — 41 974 (+39,3%);
  • Латвия — 22 506 (+31,4%);
  • Кипр — 14 634 (-2,8%);
  • Эстония — 13 055 (-48,6%);
  • Мальта — 6468 авто (-15,6%).
Payment systems