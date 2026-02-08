Названы крупнейшие автомобильные рынки ЕС Сегодня 06:05 — Технологии&Авто

Кто продает больше всего авто в ЕС, Фото: freepik

По итогам 2025 г. в странах ЕС было реализовано более 10,8 млн новых легковых автомобилей. Крупнейшим автомобильным рынком ЕС традиционно осталась Германия.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Крупнейшие автомобильные рынки ЕС

Самые высокие темпы роста среди крупных рынков продемонстрировала Испания, тогда как Франция и Италия завершили год снижением регистраций новых авто.

ТОП-5 крупнейших рынков Евросоюза:

Германия — 2 857 591 авто (+1,4%);

Франция — 1 632 152 ед. (-5%);

Италия — 1 524 843 ед. (-2,1%);

Испания — 1 148 650 ед. (+12,9%);

Польша — 597 435 ед. (+8,3%).

Самыми маленькими рынками ЕС были:

Литва — 41 974 (+39,3%);

Латвия — 22 506 (+31,4%);

Кипр — 14 634 (-2,8%);

Эстония — 13 055 (-48,6%);

Мальта — 6468 авто (-15,6%).

