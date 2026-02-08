Названы крупнейшие автомобильные рынки ЕС
По итогам 2025 г. в странах ЕС было реализовано более 10,8 млн новых легковых автомобилей. Крупнейшим автомобильным рынком ЕС традиционно осталась Германия.
Самые высокие темпы роста среди крупных рынков продемонстрировала Испания, тогда как Франция и Италия завершили год снижением регистраций новых авто.
ТОП-5 крупнейших рынков Евросоюза:
- Германия — 2 857 591 авто (+1,4%);
- Франция — 1 632 152 ед. (-5%);
- Италия — 1 524 843 ед. (-2,1%);
- Испания — 1 148 650 ед. (+12,9%);
- Польша — 597 435 ед. (+8,3%).
Самыми маленькими рынками ЕС были:
- Литва — 41 974 (+39,3%);
- Латвия — 22 506 (+31,4%);
- Кипр — 14 634 (-2,8%);
- Эстония — 13 055 (-48,6%);
- Мальта — 6468 авто (-15,6%).
