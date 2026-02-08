ТОП-10 лучших компактных автомобилей Сегодня 02:15 — Технологии&Авто

Renault 5 – лучший компактный автомобиль 2026 года

Специалисты Autocar проанализировали рынок и назвали лучший компактный автомобиль в 2026 году. Эксперты отдали первое место новому Renault 5, объединяющему ретро-дизайн с впечатляющей динамикой и премиальным интерьером.

Почему Renault 5 — самый лучший компактный автомобиль 2026 года

Компания Renault начала производство Renault 5 E-Tech в 2024 году. Вид автомобиля вдохновлен культовой моделью 1972 года, в честь которой он и был назван. На европейском рынке цена новинки стартует ориентировочно от 24 тысяч евро.

Эксперты не в первый раз обращают внимание на этот автомобиль. Ранее они пришли к выводу, что Renault 5 — лучший компактный электромобиль, который опережает по сумме характеристик такие модели как Mini Cooper E и MG 4 EV.

«Сочетание стиля, стоимости, динамики движения и простых в использовании технологий делает пятую модель бесспорным лидером в своем классе», — отмечали специалисты Autocar.

В новом рейтинге представлены и другие модели компактных автомобилей, которые, по мнению специалистов, заслуживают внимания. Это преимущественно доступные бюджетные модели авто.

ТОП-10 лучших компактных автомобилей:

1. Renault 5

2. Fiat Grande Panda

3. Renault Clio

4. Skoda Fabia

5. Volkswagen Polo

6. Ford Puma

7. Mini Cooper E

8. Toyota Yaris

9. Suzuki Swift

10. Citroën ë-C3

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.