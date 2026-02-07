ТОП-10 новых легковушек января (инфографика)
В январе 10 самых популярных моделей новых легковых автомобилей обеспечили 37% всех продаж на украинском рынке. Бестселлером месяца стал Renault Duster.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Бестселлеры января
Наибольшим спросом среди покупателей пользовался Renault Duster — в январе продали 409 таких авто.
Второе место занял Toyota RAV-4 с результатом 334 проданных авто, а тройку лидеров замкнул Toyota Land Cruiser Prado, который избрали 218 покупателей.
В пятерку бестселлеров также вошли Hyundai Tucson (200 автомобилей) и BYD Leopard 3 (169 автомобилей).
