ТОП-10 новых легковушек января (инфографика)

Renault Duster - самый популярный новый легковой автомобиль января
Renault Duster - самый популярный новый легковой автомобиль января, Фото: Renault
В январе 10 самых популярных моделей новых легковых автомобилей обеспечили 37% всех продаж на украинском рынке. Бестселлером месяца стал Renault Duster.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Бестселлеры января

Наибольшим спросом среди покупателей пользовался Renault Duster — в январе продали 409 таких авто.
Второе место занял Toyota RAV-4 с результатом 334 проданных авто, а тройку лидеров замкнул Toyota Land Cruiser Prado, который избрали 218 покупателей.
В пятерку бестселлеров также вошли Hyundai Tucson (200 автомобилей) и BYD Leopard 3 (169 автомобилей).
ТОП-10 новых легковушек января
ТОП-10 новых легковушек января, Інфографіка: Finance.ua
