Blue Origin приостанавливает космические туристические полеты

Компания Джеффа Безоса прекращает космический туризм ради высадки на Луну

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса приостановит туристические полеты в космос как минимум на два года, чтобы сосредоточиться на разработке лунного посадочного модуля.

Почему Blue Origin приостановит туристические полеты

Компания останавливает полеты многоразовой ракеты New Shepard, отправившей более 90 человек на черту космоса. Среди пассажиров были сам Безос, летевший первым пилотируемым рейсом в 2021 году, его нынешняя жена Лорен Санчес, певица Кэти Перри, актер Уильям Шетнер, телеведущий Майкл Страхан и другие.

«Это решение отражает приверженность Blue Origin национальной цели возвращения на Луну и создания там постоянного присутствия», — заявили в Blue Origin.

Компания Безоса соперничает с SpaceX Илона Маска за право стать первой частной компанией, которая высадит людей на поверхность Луны в рамках программы Artemis, и уже представила NASA ускоренный план разработки посадочного модуля, который может быть готов к перевозке астронавтов раньше новой ракеты Starship от SpaceX.

Blue Origin заключила контракт с NASA на сумму 3,4 миллиарда долларов на разработку посадочного модуля Blue Moon для отправки астронавтов на Луну и обратно.

Посадка намечена на 2029 год. Компания планирует запустить и посадить грузовую версию своего посадочного модуля в 2026 году — как тест перед предстоящими пилотируемыми миссиями.

На сегодняшний день Blue Origin осуществила 38 запусков суборбитальной многоразовой ракеты New Shepard с почти идеальным послужным списком. В сентябре 2022 года во время беспилотного полета у ракеты отказал двигатель, что привело к прекращению ее полетов более чем на год.

