0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Blue Origin приостанавливает космические туристические полеты

Технологии&Авто
21
Компания Джеффа Безоса прекращает космический туризм ради высадки на Луну
Компания Джеффа Безоса прекращает космический туризм ради высадки на Луну
Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса приостановит туристические полеты в космос как минимум на два года, чтобы сосредоточиться на разработке лунного посадочного модуля.
Об этом сообщает Bloomberg.

Почему Blue Origin приостановит туристические полеты

Компания останавливает полеты многоразовой ракеты New Shepard, отправившей более 90 человек на черту космоса. Среди пассажиров были сам Безос, летевший первым пилотируемым рейсом в 2021 году, его нынешняя жена Лорен Санчес, певица Кэти Перри, актер Уильям Шетнер, телеведущий Майкл Страхан и другие.
Читайте также
«Это решение отражает приверженность Blue Origin национальной цели возвращения на Луну и создания там постоянного присутствия», — заявили в Blue Origin.
Компания Безоса соперничает с SpaceX Илона Маска за право стать первой частной компанией, которая высадит людей на поверхность Луны в рамках программы Artemis, и уже представила NASA ускоренный план разработки посадочного модуля, который может быть готов к перевозке астронавтов раньше новой ракеты Starship от SpaceX.
Blue Origin заключила контракт с NASA на сумму 3,4 миллиарда долларов на разработку посадочного модуля Blue Moon для отправки астронавтов на Луну и обратно.
Читайте также
Посадка намечена на 2029 год. Компания планирует запустить и посадить грузовую версию своего посадочного модуля в 2026 году — как тест перед предстоящими пилотируемыми миссиями.
На сегодняшний день Blue Origin осуществила 38 запусков суборбитальной многоразовой ракеты New Shepard с почти идеальным послужным списком. В сентябре 2022 года во время беспилотного полета у ракеты отказал двигатель, что привело к прекращению ее полетов более чем на год.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems