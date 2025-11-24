Blue Origin представила модернизированную ракету New Glenn для полетов на Луну Сегодня 01:37 — Технологии&Авто

Blue Origin представила модернизированную ракету New Glenn для полетов на Луну

Blue Origin объявила о масштабном обновлении своей тяжелой ракеты New Glenn после ее недавнего успешного запуска. Компания планирует существенно модернизировать систему двигателей и создать еще более мощную ракету супертяжелого класса, усиливающую ее соперничество со SpaceX.

В рамках обновления New Glenn получит более мощные двигатели на обеих ступенях. Тягу первой ступени повысят примерно с 17 219 кН до 19 928 кН, а второй — с 1423 кН до 1779 кН. Ракета также будет иметь новый многократный обтекатель, защищающий полезный груз, и обновленную конструкцию баков, что удешевляет производство.

По словам Blue Origin, эти улучшения сделают запуски более эффективными и позволят выполнять более сложные миссии — не только на низкую орбиту, но и до Луны и даже дальше.

Параллельно компания работает над новым поколением ракеты — New Glenn 9×4. Она станет большей версией нынешней 7×2 и будет иметь девять двигателей на первой ступени и четыре на второй. По характеристикам новая ракета сможет выводить более 70 тонн на низкую орбиту, более 14 тонн на геостационарную орбиту и более 20 тонн на траекторию до Луны. По обнародованным изображениям, New Glenn 9×4 даже превышает размеры легендарной Saturn V, доставлявшей астронавтов на Луну в рамках программы Apollo.

С такими проектами Blue Origin фактически выходит на один уровень со SpaceX и ее Starship, также готовится к обновлению. Обе компании активно борются за контракты NASA. Blue Origin, по сообщениям, планирует совершить посадку своего беспилотного лунного модуля в 2026 году, что подчеркивает ее намерения закрепиться в лунной программе.

