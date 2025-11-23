0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кроссоверы, которые надежнее популярного Toyota RAV4

Технологии&Авто
131
Кроссоверы, которые надежнее популярного Toyota RAV4
Кроссоверы, которые надежнее популярного Toyota RAV4
Toyota RAV4 остается одним из самых популярных кроссоверов в мире, однако в рейтинге надежности JDPower он уступает нескольким конкурентам. В свежем исследовании модель получила 77 из 100 баллов — достойный показатель, но не самый высокий в сегменте.
По оценкам аналитиков, RAV4 2025 способен пройти 320−400 тыс. км, а при правильном обслуживании — до 480 тыс. км.
Впрочем, в том же рейтинге есть модели, показавшие еще лучшие результаты. Все они показывают либо больший ресурс, либо меньшее количество критических неисправностей на больших пробегах.

Subaru Forester (2025) — 81/100

Forester получил высокую оценку надежности благодаря усовершенствованным двигателям и системе полного привода. Средний ресурс модели составляет около 400 тыс. км, а отдельные экземпляры проезжают и больше. Среди распространенных проблем — изношенные элементы подвески (подшипники, рычаги стабилизатора), а также катализатор.

Mazda CX-5 (2025) — 82/100

Кроссовер Mazda способен преодолевать до 400 тыс. км без серьезных поломок и нередко служит дольше. Типичные неисправности: износ стоек и сайлентблоков, а также заклинивание термостата в открытом положении, что влияет на работу двигателя.

Hyundai Tucson (2025) — 83/100

Tucson получил 83 балла и в среднем проходит до 400 тыс. км. На больших пробегах возможны проблемы с аккумулятором, генератором и электроникой, а также мультимедиа. Со временем может потребоваться замена тормозных суппортов, главного тормозного цилиндра или элементов топливной системы.

Honda CR-V (2025) — 83/100

Один из главных конкурентов RAV4 также набрал 83 балла. По статистике, CR-V способен проехать до 480 тыс. км или даже больше. После 300 тыс. км владельцы чаще всего сталкиваются с износом подвески и рулевого управления, повышенным расходом масла и потенциальными неисправностями компрессора кондиционера.

Kia Sportage (2025) — 84/100

Sportage возглавил список самых надежных конкурентов RAV4 в рейтинге JD Power, набрав 84 балла. Средний пробег без критических поломок составляет 400 тыс. км. Основные проблемы при значительном пробеге — короткие замыкания, сбои мультимедийной системы и износ подвесных элементов, включая шаровые шарниры и подшипники колес.
По материалам:
mmr.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems