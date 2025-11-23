Кроссоверы, которые надежнее популярного Toyota RAV4 Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

Toyota RAV4 остается одним из самых популярных кроссоверов в мире, однако в рейтинге надежности JDPower он уступает нескольким конкурентам. В свежем исследовании модель получила 77 из 100 баллов — достойный показатель, но не самый высокий в сегменте.

По оценкам аналитиков, RAV4 2025 способен пройти 320−400 тыс. км, а при правильном обслуживании — до 480 тыс. км.

Впрочем, в том же рейтинге есть модели, показавшие еще лучшие результаты. Все они показывают либо больший ресурс, либо меньшее количество критических неисправностей на больших пробегах.

Subaru Forester (2025) — 81/100

Forester получил высокую оценку надежности благодаря усовершенствованным двигателям и системе полного привода. Средний ресурс модели составляет около 400 тыс. км, а отдельные экземпляры проезжают и больше. Среди распространенных проблем — изношенные элементы подвески (подшипники, рычаги стабилизатора), а также катализатор.

Mazda CX-5 (2025) — 82/100

Кроссовер Mazda способен преодолевать до 400 тыс. км без серьезных поломок и нередко служит дольше. Типичные неисправности: износ стоек и сайлентблоков, а также заклинивание термостата в открытом положении, что влияет на работу двигателя.

Hyundai Tucson (2025) — 83/100

Tucson получил 83 балла и в среднем проходит до 400 тыс. км. На больших пробегах возможны проблемы с аккумулятором, генератором и электроникой, а также мультимедиа. Со временем может потребоваться замена тормозных суппортов, главного тормозного цилиндра или элементов топливной системы.

Honda CR-V (2025) — 83/100

Один из главных конкурентов RAV4 также набрал 83 балла. По статистике, CR-V способен проехать до 480 тыс. км или даже больше. После 300 тыс. км владельцы чаще всего сталкиваются с износом подвески и рулевого управления, повышенным расходом масла и потенциальными неисправностями компрессора кондиционера.

Kia Sportage (2025) — 84/100

Sportage возглавил список самых надежных конкурентов RAV4 в рейтинге JD Power, набрав 84 балла. Средний пробег без критических поломок составляет 400 тыс. км. Основные проблемы при значительном пробеге — короткие замыкания, сбои мультимедийной системы и износ подвесных элементов, включая шаровые шарниры и подшипники колес.

