Почти 96% новых автомобилей в Норвегии в 2025 году были электрическими

Согласно данным Норвежской дорожной федерации (OFV), благодаря налоговым льготам 95,9% всех новых автомобилей, зарегистрированных в Норвегии в 2025 году, были электромобилями, а в декабре этот показатель составил даже почти 98%. По итогам 2024 года этот показатель составил 88,9%.

В OFV добавили, что за прошедший год в Норвегии было зарегистрировано рекордные 179 549 новых автомобилей, что на 40% больше, чем годом ранее.

Самые популярные бренды

Tesla была самым популярным автомобильным брендом в Норвегии пятый год подряд, занимая 19,1% рынка. Далее следуют Volkswagen с 13,3% новых регистраций и Volvo Cars с 7,8%.

Автомобили, произведенные в Китае, имели 13,7% доли рынка Норвегии в 2025 году по сравнению с 10,4% в предыдущем году.

Норвегия, начавшая облагать налогом электромобили в 2023 году, объявила в октябре прошлого года, что с 1 января 2026 года увеличивает налог на добавленную стоимость до 5 000 долларов США на каждый автомобиль, что вызвало ажиотаж среди покупателей и автомобильных компаний, чтобы успеть до конца 2025 года.

Электрокары доминируют в рейтинге самых популярных новых автомобилей в декабре

Finance.ua писал , что в декабре за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 40% украинского рынка новых легковушек. На этот раз в десятке самых популярных автомобилей месяца доминируют электромобили — 8 из 10.

ТОП-10 новых легковушек месяца:

Volkswagen ID. Unyx — 825 ед.;

BYD Leopard 3 — 735 ед;

BYD Sea Lion 06 — 641 ед;

Renault Duster — 582 ед;

Zeekr 7X — 442 ед;

Toyota RAV-4 — 408 ед.;

BYD Sea Lion 07 — 387 ед;

Zeekr 001 — 363 ед;

BYD Yuan Up — 308 ед.;

Honda eNP2 — 306 ед.

