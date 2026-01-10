0 800 307 555
ру
Почти 96% новых автомобилей в Норвегии в 2025 году были электрическими

Технологии&Авто
44
Согласно данным Норвежской дорожной федерации (OFV), благодаря налоговым льготам 95,9% всех новых автомобилей, зарегистрированных в Норвегии в 2025 году, были электромобилями, а в декабре этот показатель составил даже почти 98%. По итогам 2024 года этот показатель составил 88,9%.
Об этом сообщает Reuters.
В OFV добавили, что за прошедший год в Норвегии было зарегистрировано рекордные 179 549 новых автомобилей, что на 40% больше, чем годом ранее.

Самые популярные бренды

Tesla была самым популярным автомобильным брендом в Норвегии пятый год подряд, занимая 19,1% рынка. Далее следуют Volkswagen с 13,3% новых регистраций и Volvo Cars с 7,8%.
Автомобили, произведенные в Китае, имели 13,7% доли рынка Норвегии в 2025 году по сравнению с 10,4% в предыдущем году.
Норвегия, начавшая облагать налогом электромобили в 2023 году, объявила в октябре прошлого года, что с 1 января 2026 года увеличивает налог на добавленную стоимость до 5 000 долларов США на каждый автомобиль, что вызвало ажиотаж среди покупателей и автомобильных компаний, чтобы успеть до конца 2025 года.

Finance.ua писал, что в декабре за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 40% украинского рынка новых легковушек. На этот раз в десятке самых популярных автомобилей месяца доминируют электромобили — 8 из 10.
ТОП-10 новых легковушек месяца:
  • Volkswagen ID. Unyx — 825 ед.;
  • BYD Leopard 3 — 735 ед;
  • BYD Sea Lion 06 — 641 ед;
  • Renault Duster — 582 ед;
  • Zeekr 7X — 442 ед;
  • Toyota RAV-4 — 408 ед.;
  • BYD Sea Lion 07 — 387 ед;
  • Zeekr 001 — 363 ед;
  • BYD Yuan Up — 308 ед.;
  • Honda eNP2 — 306 ед.
Укрінформ
Payment systems