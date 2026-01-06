0 800 307 555
НДС на электромобиле вернулся: что будет дальше

Личные финансы
С 1 января в Украине начал действовать общий режим налогообложения электромобилей. При импорте и продаже электрокаров снова начисляется налог на добавленную стоимость по полной ставке 20%. Для рынка это не было сюрпризом. Ценовая реакция началась еще летом 2025-го, когда стало ясно, что продление льготного режима по НДС не произойдет, и рынок стал на это реагировать.
Об этом рассказал глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.
Формальное удорожание из-за НДС стало лишь частью изменений. Второй составляющей стал дисбаланс между спросом и предложением, сформировавшийся в конце 2025 года.
По словам эксперта, только в декабре 2025 года в Украину было ввезено более 30 тыс. электромобилей. Это рекордный показатель для отечественного авторынка и гораздо больший объем, чем фактические потребности рынка.
«Именно поэтому ближайшие месяцы (оценка — от трех месяцев до полугода) цены будут колебаться: кому-то будет нужно продать авто быстро — и тогда придется существенно сбрасывать цену; другие будут пытаться „удержать“ маржу и ждать. Ориентир для возвращения к более предсказуемому ценообразованию — март-апрель 2026 года», — пояснил.

Сколько стоит растаможка электромобиля в 2026 году

Изменения касаются только НДС. Остальные составляющие таможенных платежей для электрокаров остаются одними из самых низких на рынке. Нулевая ввозная пошлина для электромобилей закреплена в законе о Таможенном тарифе Украины.
В 2026 году импорт электромобиля предусматривает следующие платежи:
  • НДС: 20% от таможенной стоимости;
  • ввозная пошлина: 0% для электромобилей (оснащенных исключительно электрическими двигателями, то есть не гибридов);
  • акциз: минимальный — 1 евро за 1 кВт·ч емкости батареи (на практике это 30−100 евро);
  • сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации: отсутствует для электромобилей (что дает экономию еще нескольких процентов стоимости авто по сравнению с другими сегментами).

Пример

Если электромобиль за рубежом стоит $10 000, раньше при импорте фактически платили только акциз и расходы на регистрацию. Теперь дополнительно начисляется $2000 НДС, что составляет 20% от стоимости.
В то же время, НДС рассчитывается от таможенной стоимости. Она включает не только стоимость автомобиля, но и подтвержденные расходы на доставку. Для части направлений эта стоимость прогнозируема, но для отдельных автомобилей из Европы таможня может определять таможенную стоимость по собственным методикам. В таких случаях фактическое удорожание может быть выше 20% от реальной цены покупки.

Статистика 2025 года и прогноз на 2026 год

По словам Станислава Бучацкого, в 2025 году в Украину ввезли и зарегистрировали 84 000 подержанных электромобилей, из которых более 30 000 пришлось на декабрь. Количество новых электромобилей за год составило 22 000. Всего в Украине сейчас насчитывается более 250 000 электромобилей, а их доля в автопарке оценивается в пределах 2−4%.
В первой половине 2026 года ожидается падение импорта на 20−40% из-за избытка автомобилей после декабрьского пика. В дальнейшем прогнозируется стабилизация рынка и возврат к средним показателям.

Что будет с ценами и рынком дальше

Эксперт говорит, что возврат НДС ощутим для цены, но не критичен для существования сегмента.
Рынок начал учитывать эти изменения в 2025 году. Даже по НДС электромобили остаются наиболее выгодной категорией по совокупным импортным платежам. Кроме того, снижение спроса со стороны Украины может влиять на цены за границей и частично компенсировать налоговую нагрузку конечному покупателю.
Возврат НДС на электромобили не должен напрямую влиять на цены автомобилей с ДВС, поскольку это разные сегменты с разной экономикой импорта и спроса.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
АвтоНалоги
