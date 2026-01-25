0 800 307 555
Anthropic представила ИИ для работы с файлами для обычных пользователей

Технологии&Авто
22
Стартап Anthropic был основан выходцами из OpenAI
Компания Anthropic запустила предварительную версию нового инструмента Claude Cowork — компьютерного ИИ-агента, предназначенного не только для программистов, но и широкого круга пользователей.
Об этом пишет Engadget.

Что такое Claude Cowork и для кого он создан

Ранее Anthropic развивала Claude Code — инструмент, с 2024 года обучающий работать с компьютером так, как это делает человек.
Он стал полезным, прежде всего, для разработчиков, поскольку помогал автоматизировать рутинные задачи по программированию.
Теперь компания предлагает похожие возможности для обычных пользователей в формате Claude Cowork.
Claude Cowork позиционируют как простой способ для кого-либо работать с Claude, а не только для разработчиков. После того, как пользователь предоставляет доступ к определенной папке на компьютере, система может читать файлы в ней, редактировать их или создавать новые.

Как использовать Claude Cowork

Anthropic приводит несколько примеров использования. В частности, Claude Cowork может упорядочить папку Загрузка, переименовав файлы так, чтобы их было легче распознать.
Также инструмент способен преобразовывать скриншоты чеков и счетов в таблицу для учета затрат.
Кроме того, Cowork может работать с веб-сайтами — при установке расширения Claude для браузера Chrome — и подключаться к сторонним сервисам, например Canva, через специальную систему интеграций.
В компании объясняют, что Cowork создан для максимально простого выполнения новых задач. Пользователю не нужно каждый раз добавлять контекст или вручную доводить результаты работы ИИ до нужного формата. Также можно задавать несколько задач подряд и позволить Claude выполнять их параллельно.

Риски использования Claude Cowork

В то же время, Anthropic признает риски. Компания отмечает, что Claude не может читать или изменять файлы без прямого разрешения пользователя, но система способна выполнять потенциально вредоносные действия, например, удалить важный файл или неправильно понять инструкцию. Поэтому пользователям рекомендуют давать максимально четкие указания.
Anthropic — не первая компания, предлагающая подобного компьютерного агента. К примеру, Microsoft уже несколько лет активно продвигает Copilot, однако его распространение остается ограниченным.
Для Anthropic главным вызовом будет убедить пользователей в практической пользе таких инструментов. В компании рассчитывают, что популярность Claude Code среди программистов может этому помочь.
Поначалу доступ к Claude Cowork имели только пользователи дорогостоящего тарифа Claude Max. С 16 января компания расширила доступ и для подписчиков плана Claude Pro за 20 долларов в месяц. Для использования Cowork требуется компьютер Mac и установленное приложение Claude для macOS.
По материалам:
НВ
