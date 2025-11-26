ИИ, работающая в Excel: Anthropic представила Claude Opus 4.5 26.11.2025, 00:07 — Технологии&Авто

ИИ, работающая в Excel: Anthropic представила Claude Opus 4.5

Компания Anthropic представила обновленную модель Claude Opus 4.5 с улучшениями для Excel и офисных задач.

Об этом говорится в блоге компании.

Что известно

Anthropic представила обновленную флагманскую модель Claude Opus 4.5 — версию, которая сосредоточена на улучшении офисных задач, работе с интерфейсами и более точном взаимодействии с электронными таблицами. Компания заявляет, что модель демонстрирует один из лучших результатов в тестах, связанных с Microsoft Excel.

Обновления касаются не только самой модели. Anthropic расширила доступность инструментов, работающих вместе с Opus. Расширение Claude for Chrome стало доступно всем пользователям тарифа Max, а новая функция infinite chat сняла ограничение контекстного окна для платных аккаунтов — модель теперь работает с большими файлами и длинными диалогами без потери контекста.

Claude for Excel также получил более широкий охват, теперь инструмент доступен пользователям Max, Team и Enterprise. Чат-бот встраивается в боковую панель Excel и поддерживает работу со сводными таблицами, графиками и загрузкой файлов. По данным Anthropic, тесты показали 20% улучшения точности и 15% более высокую эффективность.

Читайте также Google представила новую модель ИИ для генерации изображений

Opus 4.5 более устойчива к prompt-injection атакам, оптимизирует собственные процессы и совершает меньше ошибок. Anthropic называет ее самой безопасной моделью компании, которая по внутренним оценкам опережает Google Gemini 3 Pro. Модель уже доступна в приложениях Anthropic и через API. Для разработчиков стоимость стартует от $5 за миллион токенов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.