Клиенты Trump Mobile месяцами ждут обещанный «золотой» смартфон за $100

Технологии&Авто
Мобильный телефон T1, анонсированный сыновьями Дональда Трампа, не вышел в обещанный срок. Устройство, которое рекламировали как «Сделано в США», должно появиться в августе, но его выпуск снова перенесен на «начало декабря».
Об этом сообщает NBC News.
Как сообщили NBC News, журналисты сделали пять звонков в службу поддержки, однако компания Trump Mobile не предоставила никаких объяснений по задержке. Оператор колл-центра указал причину: приостановка работы правительства.
В октябре оператор обещал дату отправки 13 ноября, но она была пропущена.
Также возникли вопросы дизайна, ведь начальные фотографии на сайте показывали три камеры и впоследствии в соцсетях появилось изображение другого дизайна. Издание The Verge предположило, что это отредактированный дизайн Samsung Galaxy S25 Ultra.
Компания Spigen, производитель чехлов, даже пригрозила судом из-за использования ее изображений.
Также следует отметить, что вскоре после анонса с сайта Trump Mobile удалили обещание «Сделано в США». Теперь компания утверждает, что телефон только «воплощен в жизнь прямо здесь, в США».
Инсайдеры отрасли выражают скептицизм и считают невозможным изготовить американский смартфон так быстро. Тодд Вивер, производитель единого американского смартфона, отметил, что этот процесс очень сложный и на разработку телефона ушло шесть лет.
В то же время Trump Mobile продолжает собирать $100 депозита на телефон T1. При этом конкретный месяц выпуска не указывается. Компания продает другие устройства, а именно восстановленные iPhone и телефоны Samsung.
Ни Trump Mobile, ни Trump Organization не ответили на запросы NBC News о комментариях.
По материалам:
Букви
