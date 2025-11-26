Сэм Альтман раскрыл детали будущего устройства OpenAI Сегодня 03:09 — Технологии&Авто

Сэм Альтман раскрыл детали будущего устройства OpenAI

OpenAI работает над новым карманным AI-устройством, которое создают вместе с бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом. Команда описывает его не техническими параметрами, а ощущением спокойствия и простоты, которое должно контрастировать с современными смартфонами и навязчивыми приложениями.

В Сан-Франциско на ежегодном Demo Day Emerson Collective Сэм Альтман и Джонни Айв впервые подробнее поговорили о совместном аппаратном проекте. Хотя OpenAI не раскрывает характеристик прототипа, известно, что это будет компактное, вероятно безэкранное устройство, созданное после приобретения OpenAI студии io, основанной Айвом. Цель — сделать искусственный интеллект более естественной частью повседневной жизни. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на разговор с Emerson Collective

Что известно о новом устройстве OpenAI

Альтман объяснил, что реакция людей на гаджет будет примерно такой: «это все… Оно такое простое». По его мнению, именно простота является ключом к новой категории продуктов. Он сравнил устройство с iPhone, назвав смартфон Apple «вершиной потребительской электроники» и поделив собственную жизнь на эпохи до и после его появления.

Однако современные технологии, по словам руководителя OpenAI, стали слишком громкими и отвлекающими. Он описал взаимодействие с нынешними приложениями как прогулку по Таймс-Сквер: яркие оповещения, шум, поток мелких раздражителей. Такие вещи, считает Альтман, отнимают спокойствие и не дают пользователю сосредоточиться.

Как пишет TechCrunch , новое устройство должно передать совсем другую атмосферу — «как сидеть в красивой хижине у озера в горах», сказал он. По мнению Альтмана, AI должна работать в фоновом режиме, отсеивать лишнее, показывать информацию только в подходящий момент и учитывать контекст жизни пользователя.

Айв в разговоре с Лорен Пауэлл Джобс отметил, что их команда стремится создать продукт, который выглядит почти наивно простым, но в то же время является умным и естественным в использовании — настолько, что им хочется пользоваться без напряжения или страха ошибиться. По его словам, устройство планируют представить менее чем через два года.

Почему Сэм Альтман запускает конкурента Neuralink

Соучредитель OpenAI Сэм Альтман готовится к запуску нового амбициозного проекта. Речь идет о стартапе в сфере нейрокомпьютерных интерфейсов, который станет прямым конкурентом компании Илона Маска Neuralink. Это еще больше обостряет и без того напряженное соперничество между двумя крупными фигурами технологической индустрии.

Новая компания, получившая название Merge Labs, преследует цель разработки и совершенствования нейрокомпьютерных интерфейсов, позволяющих соединять человеческий мозг непосредственно с компьютером.

Этот шаг выводит давнее соперничество между Сэмом Альтманом и Илоном Маском на совершенно новый уровень — от борьбы за первенство в сфере искусственного интеллекта до соревнования за технологии, которые могут изменить саму природу человека. Соучредителем Merge Labs вместе с Альтманом станет Алекс Блания, руководитель проекта World ID — стартапа по сканированию глазной сетчатки, который также имеет поддержку со стороны OpenAI и Альтмана.

Интересно, что сам Альтман не планирует участвовать в повседневном управлении Merge Labs, а будет поддерживать ее запуск и работу.

