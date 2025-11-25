0 800 307 555
Нужно ли мыть авто зимой и как часто

Технологии&Авто
С наступлением зимы на дорогах появляется не только снег, но и дорожная соль, которая необходима для минимизации скользкости. Различные составы, как хлорид натрия, хлорид кальция и хлорид магния отличаются по стоимости и эффективности, но все они способны ускорять образование ржавчины на металле.
Об этом пишет Jalopnik.
Да, нет способа, который помог бы предотвратить контакт вашего автомобиля с дорожной солью — разве что оставаться дома. Так что лучшее решение — поддерживать машину в чистоте. Так вы сможете предотвратить накопление остатков, которые могут начать разъедать панели кузова и ходовую часть.
«Частота мойки зависит от уровня воздействия соли. Как минимум, мойте автомобиль раз в месяц, а если вы регулярно ездите по соленым дорогам, мойте его чаще», —
советуют авторы.

Какого-либо правила по очистке авто в зимний период не существует. Дело лишь в том, как часто ваш автомобиль подвергается воздействию дорожной соли. В регионах, где дороги, покрытые снегом и льдом, не являются нормой, достаточно ежемесячно посещать автомойку или после сильных урагана.
Если снег и лед на дорогах в вашем регионе — явление распространенное, контакт с дорожной солью происходит каждый день. Тогда мыть автомобиль нужно раз в одну-две недели.
Мыть автомобиль дома не очень практично, если температура редко поднимается выше нуля — вода только делает подъезд к дому еще более скользким. Так что самый удобный способ — посещать автомойку.
Зима для автовладельцев часто становится вызовом по уходу за автомобилем, ведь холодные условия влияют на его надежность и безопасность. Чтобы транспортное средство оставалось в оптимальном состоянии, важно заранее подготовить его к морозам и регулярно следить за ключевыми системами. Подробно пишем по ссылке, как это делать.
По материалам:
Finance.ua
Авто
